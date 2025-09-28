"Капка по капка" по 5 ст.: Как автоматите на "Лидл" и "Кауфланд" у нас са единствената система за връщане на бутилки и кенове

Все по-често виждаме опашки пред автоматите за обратно приемане на пластмасови бутилки и кенове в магазини от големите вериги у нас.

Засега в България това е единствената работеща система тип "депозитна", която връща към потребителя 5 стотинки за всяка предадена PET бутилка или кен. Тя стана възможна на практика с усилията и инвестициите на "Лидл България" (Lidl) и "Кауфланд България" (Kaufland) да въведат пилотно автоматите като предшественик на истинска депозитна система у нас.

Какъв интерес отчитат и как се развиват проектите към момента, съобщиха за БТА в отговор на запитване от пресцентровете на двете вериги.

Към момента "Лидл България" разполага с автомати за обратно приемане на пластмасови бутилки и кенове в 26 магазина, разположени в 17 града в страната - София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Благоевград, Ботевград, Балчик, Габрово, Добрич, Карлово, Монтана, Перник, Плевен, Провадия, Троян, Шумен.

Всички автомати вече са двойни, което позволява обслужване на двама клиенти едновременно - подобрение, въведено в отговор на нарастващия интерес, посочиха от веригата.

Клиентите на "Лидл" могат да избират между две опции - да използват получената сума като ековаучер за покупки в съответния магазин или да я дарят за благотворителна кауза.

От май 2025 г. потребителите могат да избират измежду четири каузи: Фондация "Лазар Радков" - в подкрепа на детското здраве; WWF България - за опазване на природата; Animal Rescue Sofia - помощ за бездомни животни; Сдружението на олимпийските отбори по природни науки - подкрепа за ученици олимпийци.

"Интересът към инициативата расте категорично, особено през летните месеци, когато потребителите консумират повече вода, безалкохолни напитки и бира. Тогава отчитаме обеми от над 1,6 милиона върнати опаковки седмично. От началото на пилотния проект общият брой върнати опаковки наближава 100 милиона", отчетоха от "Лидл България".

Топ 5 града, в които клиентите даряват най-много, по данни на компанията, са София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора.

Топ 5 града, в които потребителите връщат най-много опаковки, са Варна, Стара Загора, Пловдив, Добрич, Шумен.

От компанията обсъждат поставянето на още малко на брой нови автомати - в 3-4 града, където услугата все още не е достъпна.

"Наблюденията ни показват, че потребителите ни вече са свикнали с процеса и проблемите са значително по-малко. Все пак апелираме към спазване на изискванията - например, в автоматите не бива да се връщат опаковки от мляко, оцет и други неподходящи продукти. Информацията за изискванията е достъпна както на сайта ни, така и в близост до автоматите", заявиха от "Лидл България".

От там подчертаха, че това е техен пилотен проект, който сам по себе си не може да реши национално въпроса с управлението на опаковките. "За да има устойчиво и дългосрочно решение, е необходимо въвеждането на ефективна депозитна система по утвърдените в редица европейски държави доказали се успешни модели с активната ангажираност от страна на всички заинтересовани страни - институции, бизнес, потребители", коментираха от компанията.

От "Кауфланд България" съобщиха за БТА, че в пилотния проект за обратно събиране на опаковки в магазините им има инсталирани 11 автомата за връщане на пластмасови и алуминиеви опаковки. Те са на разположение в хипермаркети от веригата в София, Пловдив, Варна, Бургас, Плевен и Велико Търново.

"Интересът към тях продължава да расте и всяка седмица компанията получава запитвания от граждани дали Станции за рециклиране ща бъдат открити и в други населени места. От 2023 г. до момента са предадени за рециклиране над 20 млн. опаковки, което се равнява на близо 50 тона преработена суровина. Това показва, че българското общество припознава нуждата от въвеждане на депозитна система", заявиха от веригата.

За всяка върната опаковка (PET бутилки от напитки и алуминиеви кенове), ритейлърът изплаща по 5 стотинки на своите клиенти. От всеки клиент зависи дали събраната обща сума ще се насочи като дарение за хуманитарните каузи на Българския червен кръст (БЧК) или ще се приспадне от сметката за пазаруване под формата на ековаучер.

За близо 1 милион от опаковките гражданите са избрали бутона "Дарение". Благодарение на това през лятото на 2025 г. "Кауфланд" дари 20 000 лева на БЧК за подпомагане на пострадалите от пожарите в страната. Сумата бе използвана за оказване на първоначална помощ като храна, вода и друга необходима подкрепа за засегнати от пожарите, посочиха още от веригата.

За да продължи този проект, компанията изчаква "приемането на законодателство, което да регулира действието и обхвата на депозитна система, каквато вече има в 17 европейски държави".

БТА припомня, че двете вериги въведоха пилотния проект всяка в свои магазини през пролетта на 2023 година.

Само месец по-късно беше отчетен лавинообразен интерес. Тогава от "Лидл" и "Кауфланд" у нас също отговориха на запитване на БТА за процеса и коментираха, че събраните данни ще помогнат за подготовката по най-добрия начин на бъдеща депозитна система и на целия сектор търговия, който има ключова роля във всички добре работещи такива системи.

Тогава за по-голямата част от хората използването на подобни автомати беше новост, а целта на пилотния проект беше и да покаже на потребителите тяхната роля в една бъдеща депозитна система.

И още - колко е лесно да бъдеш отговорен, като събираш своите опаковки и ги връщаш удобно, бързо и лесно там, където пазаруваш.

Към момента БТА също участва в тази инициатива, като всяка седмица има организация за предаване на събраното количество бутилки, а получената сума се дарява от служителите на Агенцията за добра кауза.