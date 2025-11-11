Подробно търсене

„Кауфланд България“ събра над 36 млн. пластмасови бутилки и кенове за рециклиране, съобщи компанията

Камелия Цветанова
Снимка: "Кауфланд България"
София,  
11.11.2025 17:32
 (БТА)

„Кауфланд България“ (Kaufland) е събрала над 36,1 милиона пластмасови бутилки и алуминиеви кенове в своите станции за рециклиране, съобщиха от компанията. За върнатите опаковки веригата е раздала над 1,8 милиона лева под формата на ековаучери. Към момента търговската верига разполага с 11 автомата за рециклиране, като пилотният проект стартира през март 2023 г.

„Инициативата на „Кауфланд“ се доказа като изключително успешна. Доказва го фактът, че машините за рециклиране буквално „прегряват“ и не могат да смогнат да приемат всички празни опаковки. Това показва, че българските граждани искат да участват в депозитна система и да виждат как техният принос реално е в полза на околната среда. Моето лично убеждение е, че при добре работеща национална депозитна система ще се облекчи както работата на организациите по оползотворяване, така и предизвикателствата на общините по въвеждане на принципа „замърсителя плаща". Смятам, че гражданите доброволно ще поискат нейното въвеждане и това не е задължително да бъде по-скъпо за тях“, заяви Валери Говедаров, мениджър „Устойчивост и кръгова икономика“ в "Кауфланд България“ по време на  конференцията „Зелена трансформация: Кръгова икономика и устойчиво развитие - разширена отговорност на потребителите /РОП/“, организирана от списание Enterprise, цитиран в съобщението. 

Той коментира още, че успехът на пилотния проект е резултат от координираните усилия на много специалисти от логистиката и обслужващите екипи в магазините до партньорите, които превръщат събрания материал обратно в нови опаковки. По думите му именно това е силата на кръговата икономика - да запази качеството на ресурсите и да ги върне обратно във веригата на доставки.

Станциите за рециклиране на „Кауфланд“ приемат пластмасови бутилки от PET материал и алуминиеви кенове до 3 литра. До момента са събрани над 210 тона алуминиеви кенове, а останалите опаковки са PET бутилки.

За всяка върната опаковка клиентите получават ековаучер от 5 стотинки, който може да бъде използван на касите на същия магазин в срок до 90 дни. От септември 2024 г. компанията предоставя и възможност сумата да бъде дарена на Българския червен кръст (БЧК).

В момента станциите за рециклиране на „Кауфланд“ са разположени в 11 магазина в шест града – София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Плевен.

Компанията заявява, че ще продължи да развива проекта с цел насърчаване на кръговата икономика и отговорното потребление.

БТА припомня, че пилотният проект за депозитна система на веригата стартира през пролетта на 2023 година. 

/БП/

Към 18:04 на 11.11.2025 Новините от днес

