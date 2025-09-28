Полша надигра Чехия за бронзовите медали на Световното първенство по волейбол за мъже

site.btaПолша надигра Чехия за бронзовите медали на Световното първенство по волейбол за мъже
Националният отбор на Полша достигна до отличията на четвърто поредно Световно първенство по волейбол за мъже, след като победи Чехия с 3:1 (25:18, 23:25, 25:22, 25:21) в двубоя за бронзовите медали. Вчера поляците загубиха срещу Италия, а чехите отстъпиха на България.
Полша вече има шест отличия на световни финали, като това е първи бронз. Този отбор е световен шампион от Мексико 1974, Полша 2014 и Италия/България 2018, а освен това е сребърен медалист от последния турнир през 2022, който организира заедно със Словения.
Полша бе по-добрият състав в по-голямата част от мача. Доскорошните вицешампиони направиха серия от шест безответни точки до 13:7 в първия гейм и го затвориха на 18, но вторият бе единственият печеливш за чехите. Те наваксаха пасив от 4:9 и изравниха 19:19, а по-късно затвориха частта с 25:23.
Остатъкът от мача бе доминиран от поляците и те затвориха последните две части рутинно, на втори геймбол. Уилфредо Леон бе най-резултатен с 26 точки, а Кевин Шашак добави девет с три аса. За чехите с 19 пункта се отличи Лукаш Вашина.
Чехите, първи исторически домакини на финали през 1949, не са печелили медал от турнира в България през 1970, когато бяха трети. Те са двукратни световни шампиони от 1956 и 1966 като Чехословакия и са равни по отличия с Полша с по шест.
Вторият в историята финал за България започва в 13:30 часа българско време.
/ХБ/
