Руди Фьолер ще напусне поста спортен директор на германския национален отбор след края на Евро 2028

Руди Фьолер ще се оттегли от поста спортен директор на националния отбор на Германия след края на настоящия му договор, който изтича с края на Евро 2028, съобщава агенция ДПА. Той пое поста след отпадането в групите на Световното първенство в Катар.

"Подновявах два пъти договора, но след лятото на 2028 ще се оттегля", каза той за списание "Щерн", цитиран от ДПА.

Фьолер спечели световната купа като футболист през 1990 и изигра последния си мач за националния отбор при поражението с 1:2 срещу България на четвъртфиналите на Мондиал 1994 в САЩ. Той беше треньор на Бундестима на първенството през 2002, което завърши със загуба с 0:2 от Бразилия на финала.

"Можем да бъдем щастливи, че Юлиан Нагелсман е наш селекционер. Привличането му на този пост беше най-доброто нещо, което направих за федерацията през последните години", каза още той.