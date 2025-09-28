Руди Фьолер ще напусне поста спортен директор на германския национален отбор след края на Евро 2028

Подробно търсене

Ивайло Георгиев
Руди Фьолер / Снимка: AP Photo/Martin Meissner
Берлин,  
28.09.2025 13:07
 (БТА)

Руди Фьолер ще се оттегли от поста спортен директор на националния отбор на Германия след края на настоящия му договор, който изтича с края на Евро 2028, съобщава агенция ДПА. Той пое поста след отпадането в групите на Световното първенство в Катар. 

"Подновявах два пъти договора, но след лятото на 2028 ще се оттегля", каза той за списание "Щерн", цитиран от ДПА. 

Фьолер спечели световната купа като футболист през 1990 и изигра последния си мач за националния отбор при поражението с 1:2 срещу България на четвъртфиналите на Мондиал 1994 в САЩ. Той беше треньор на Бундестима на първенството през 2002, което завърши със загуба с 0:2 от Бразилия на финала. 

"Можем да бъдем щастливи, че Юлиан Нагелсман е наш селекционер. Привличането му на този пост беше най-доброто нещо, което направих за федерацията през последните години", каза още той.  

/ХБ/

