Винарна "Орбелия" е носител на редица български и международни отличия. Това каза за БТА собственикът Костадин Чорбаджийски. Името на винарната идва от древното тракийско име на планина Беласица, в чието подножие се намира избата, и в превод означава "бяла", "красива" планина. През годините винарната печели награди от най-големия винен конкурс в света - Decanter World Wine. Присъдени са й и няколко сребърни и бронзови медала. "Орбелия" е отличена и с награда от Concours Mondial de Bruxelles, както и от български престижни конкурси като балканското винено изложение "Винария".

Чорбаджийски разказа, че винарната, която се намира в село Коларово до град Петрич, в подножието на планина Беласица, отворя врати през 2014 година. Отглеждането на лозята започва малко по-рано. Разположена в един от най-благоприятните райони за винопроизводство в България, "Орбелия" е наша сбъдната мечта, която превърна хобито в професионална и отговорна дейност с мисия - да възродим и популяризираме българското вино и местните сортове, добави собственикът на винарната.

Отглеждането на лозе е традиция в семейството. През 2006 година са засадени първите собствени насаждения с лозя. Така постепенно се заражда идеята да започне и производството на вино. Към момента семейството вече има собствена винарна и около 220 декара насаждения около Петрич.

Голяма част от насажданията са с типични месни сортове. От белите такива са Сандански мискет, от червените - Широка мелнишка лоза, Ранна мелнишка лоза, Мелник 82, Мелник 1300 и Руен. Има и насаждения с някои типични интернационални сортове за региона от белите - Шардоне, а от червените - Мерло, Каберне совиньон, Каберне фран и Сира.

Вината на "Орбелия" се реализират основно в България, но винарната има партньори и в няколко страни в Европейския съюз. Предпочитани са вината от месни сортове като Сандански мискет и Мелник 55. Винарната е оборудвана с модерно технологично и лабораторно оборудване, закупено от водещи производители от България и Италия. Съдовият капацитет е 100 000 л. вино, като има и съдове с капацитет от 500 л. до 5000 л. което позволява да се селектират малки партиди висококачествени вина. Следи се за качеството на вината с помощта на съвременно лабораторно оборудване. Отлежаването на вината протича в дъбови бъчви от български, френски и американски дъб в специално помещение с постоянен контрол на температурата и влажността.

