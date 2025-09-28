Президентът на Република Кипър Никос Христодулидис и лидерът на кипърските турци Ерсин Татар участваха в тристранна среща с Антонио Гутериш

Тристранна среща на президента на Република Кипър Никос Христодулидис и лидера на кипърските турци Ерсин Татар с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш се състоя снощи в рамките на сесията на Общото събрание на ООН, съобщава изданието "Сайпръс мейл".

Преговорите за решаване на кипърския въпрос трябва да бъдат възобновени оттам, където бяха прекъснати в швейцарския курорт Кран Монтана, беше посланието, което генералният секретар на ООН предаде на двамата лидери по време на срещата в централата на ООН в Ню Йорк, отбелязва изданието.

Кипърският президент Никос Христодулидис заяви след срещата, че Гутериш е бил посветен на усилията за възобновяване на преговорите, докато Татар, под думите му, е бил "агресивен" и е прибягвал до обвинения.

Гутериш заяви, че макар да е знаел, че срещата в събота не би могла да доведе до конкретни резултати заради развитията в северната част на острова предвид насрочените за 19 октомври президентски избори, той е решил да я свика все пак, тъй като е искал да изпрати послание до международната общност и народа на Кипър, че е абсолютно ангажиран с усилията за решаване на кипърския проблем.

Двамата лидери са се съгласили, че след изборите в северната част пратеникът на генералния секретар на ООН Мария Анхела Олгин ще посети Кипър, страните гарантки - Гърция, Турция и Великобритания, и Брюксел, за да подготви среща в разширен формат, която се очаква да се състои около края на годината.

"Това, което беше договорено днес (събота -бел.ред.), беше незабавно след изборната процедура в окупираните райони, неговият личен пратеник да посети Кипър, страните гарантки и Брюксел, за да проправи пътя за по-широка среща, която ще се състои, както ни каза генералният секретар, преди края на тази година, с цел възобновяване на преговорите по същество оттам, където бяха прекратени в Кран Монтана", посочи Христодулидис.

Попитан как лидерът на кипърските турци Татар е подходил по време на срещата, Христодулидис отбеляза, че "той е имал агресивен тон, с няколко обвинения и оплаквания (…) за действия, извършени от Република Кипър".

"Моят отговор беше, че не съм тук, за да участвам в игра на обвинения, не съм тук, за да обвинявам когото и да е било. Тук съм, за да изразя абсолютната си политическа воля за възобновяване на преговорите. Подчертах, че за нас и за целия народ на Кипър - кипърските гърци и кипърските турци - няма друга алтернатива, освен решението на кипърския проблем на базата на договорената рамка", изтъкна още президентът на Република Кипър.

Кипър е разделен на две части, след като през 1974 г. турската армия нахлу в северната част на острова като реакция на държавен преврат, целящ да присъедини Кипър към Гърция. През 1983 г. в северната част на острова бе едностранно провъзгласена т.нар. Севернокипърска турска република (СКТР), която е призната единствено от Анкара. Поредицата кръгове мирни преговори, водени от ООН, досега не са довели до резултат поради непреклонността на турската страна. Последният кръг от преговори през юли 2017 г. в швейцарския курорт Кран Монтана завърши безрезултатно.