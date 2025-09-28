Два дни след концерта в зала 1 на НДК през октомври, „Б.Т.Р.“ започва европейско турне, съобщават от екипа на групата.

На 10 октомври музикантите гостуват в Копенхаген, 11 октомври – Орхус, 24 октомври – Братислава, 6 ноември – Лондон, 7 ноември – Дъблин, 8 ноември – Питсбърг, 9 ноември – Единбург, 21 ноември – Бристол, 22 ноември – Бирмингам, и 23 ноември – Честър.

Както писа БТА, на 8 октомври в зала1на НДК е заключителният концерт на „Б.Т.Р.“ от националното турне със специални гости „Ахат“ в състав Звездомир Керемидчиев, Антоний Георгиев -Тонто, Денис Ризов и Антоан Хадад.

/ДД