Подробно търсене

Валентина Георгиева зае четвърто място на финала на прескок на Световната купа по спортна гимнастика в Париж

Ива Кръстева
Валентина Георгиева зае четвърто място на финала на прескок на Световната купа по спортна гимнастика в Париж
Валентина Георгиева зае четвърто място на финала на прескок на Световната купа по спортна гимнастика в Париж
снимка: Красимир Кръстев/БТА (архив)
Париж,  
14.09.2025 16:46
 (БТА)

Двукратната европейска вицешампионка Валентина Георгиева зае четвърто място на финала на прескок на Световната купа по спортна гимнастика във френската столица Париж.

Българката получи оценка от 13.816 точки, но не получи бонус от 2 десети по новите правила за втория прескок, който тя подготвя за Световното първенство в Джакарта (Индонезия) в края на месец октомври.

Георгиева се нареди пред олимпийската и световна шампионка Ангелина Мелникова (Русия), която се състезава с неутрален статут. Тя остана пета с 13.533.

Шампионка на прескок стана британката Мартин Абигейл с 14.016 точки.

Възпитаничката на Филип Янев беше единствената българска представителка на Световната купа в Париж.

Следващото състезание за българските гимнастици е Световната купа в Унгария след две седмици.

/ИК/

Свързани новини

03.09.2025 13:36

Валентина Георгиева ще представя България на Световната купа по спортна гимнастика в Париж

Двукратната европейска вицешампионка, освен на коронния си уред прескок, е заявена и на греда. За френската столица със състезателката на клуб Левски-Спартак ще пътува и личният ѝ треньор Филип Янев.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:56 на 14.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация