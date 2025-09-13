Подробно търсене

Ива Кръстева
Двукратната европейска вицешампионка Валентина Георгиева се класира за финала на прескок на Световната купа по спортна гимнастика в Париж
снимка: Красимир Кръстев/БТА (архив)
Париж,  
13.09.2025 17:52 | ОБНОВЕНА 13.09.2025 22:00
Двукратната европейска вицешампионка Валентина Георгиева се класира за финала на прескок на Световната купа по спортна гимнастика във френската столица Париж.

Българката получи в квалификациите на коронния си уред оценка от 13.633 точки, която й отреди трета позиция. Финалът е в неделя.

Германката Карина Шьонмайер и британката Мартин Абигейл са с най-високи оценки в пресявките - 14.049 точки.

Валентина Георгиева участва и в квалификациите на греда и получи оценка от 11.966 точки. Така тя се нареди 18-а и не успя да продължи на финала.

Най-добра в квалификациите беше рускинята Ангелина Мелникова, която се състезава с неутрален статут, с 13.966 точки.

Възпитаничката на Филип Янев е единствената българска представителка на Световната купа в Париж.

