Подробно търсене

Кевин Пенев спечели сребърен медал на финала на земя на Световната купа по спортна гимнастика в Унгария

Ива Кръстева
Кевин Пенев спечели сребърен медал на финала на земя на Световната купа по спортна гимнастика в Унгария
Кевин Пенев спечели сребърен медал на финала на земя на Световната купа по спортна гимнастика в Унгария
Кевин Пенев, снимка: кореспондент на БТА във Варна Данаил Войков (архив)
Сомбатхей, Унгария,  
27.09.2025 17:23
 (БТА)

Кевин Пенев спечели сребърен медал на финала на земя на Световната купа по спортна гимнастика в Сомбатхей (Унгария).

Българският национал изигра стабилно съчетанието си, което беше оценено от съдиите с 13.600 точки.

Титлата с 13.900 точки заслужи представителят на Казахстан Дмитрий Патанин, а бронзът остана за израелеца Артьом Долгопят, олимпийски шампион от Токио 2021 и вицешампион от Париж 2024, който получи 13.200 точки.

В женската надпревара Валентина Георгиева завърши пета на финала на прескок. Двукратната европейска вицешампионка и пета на Олимпиадата в Париж 2024 постигна общо 12.650 точки (13.100 за първи и 12.200 за втори прескок), които не й достигнаха за медал.

Състезанията продължават и утре, когато на финала на прескок при мъжете ще участва Еди Пенев, който влиза с пета по сила оценка от квалификациите.

/ИК/

Свързани новини

26.09.2025 22:05

Валентина Георгиева, Кевин Пенев и Еди Пенев се класираха за финали на Световната купа по спортна гимнастика в Унгария

Двукратната европейска вицешампионка Георгиева продължава силното си представяне на своя коронен уред и записа втора оценка в квалификациите на прескок 13.550 точки (13.600 точки за първия опит и 13.500 за втория).
25.09.2025 16:54

Президентът на Българската федерация по гимнастика Красимир Дунев присъства на заседание на ФИГ в Лозана

На срещата олимпийският вицешампион на висилка от Игрите в Атланта през 1996 година се включи в обсъжданията за развитието и стандартизацията на гимнастическите уреди.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 17:49 на 27.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация