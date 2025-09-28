Инвестиции за повишаване обема на производство, иновации и нови вина са акцентите на "Мидалидаре Естейт" за годината

Инвестиции в обновяване на лозови масиви, както и в нова производствена и складова база в село Могилово, които имат за цел повишаване обема на производство, са сред новите акценти на "Мидалидаре" за настоящата година. Това съобщиха за БТА от винарната. Оттам посочиха, че предлагат нови вина на пазара и използват иновативни методи в лозарството и винопроизводството.

От винарната подчертаха, че целта на инвестициите в новата база и лозови масиви е увеличаване на производствения обем от настоящите около 650 000 бутилки до 800 000, като уточниха, че през миналата година са произведени около 500 000 бутилки вино.

Сред новите продукти на винарната, които вече са на пазара, са пенливото вино Midalidare Blanc de Noirs, две червени вина в среден ценови клас от серията Premium Selection – Tannat & Merlot и Malbec & Syrah, както и две червени вина във висок ценови клас – Barrel Fermented Tannat и Cane Cut Syrah.

В лозарството и винопроизводството "Мидалидаре" вече прилага и иновативни подходи. Методът Cane Cut се използва в лозарството, като терминът произхожда от Австралия, а техниката датира още от времето на Римската империя и Древна Гърция, но в наши дни се прилага ограничено в Европа. При нея плодните рамена на лозата се отрязват при оптимална зрялост и плодовете се оставят да изсъхнат върху пръчките. По този начин се спира подаването на сокове към гроздовете и така зърната започват да се свиват (стафидират), натрупват повече багрилни вещества и феноли, което води до вина с по-наситени аромати и подчертани подправкови нотки.

Във винопроизводството "Мидалидаре" вече използва и техниката Carbonic Maceration (Въглекисела мацерация), която се прилага на червено грозде и в Европа се използва най-вече за консумираните млади вина тип Божоле. Цели гроздове или цели гроздови зърна се поставят в затворен съд за ферментация и се създава анаеробна среда с помощта на въглероден диоксид. Газът се абсорбира от гроздовите зърна, запълвайки ги до около 50 процента от обема. По този начин вътреклетъчната ферментация протича в непокътнатото зърно. За да завърши ферментацията, плодовете се отделят от чепките, смачкват се и ферментират с дрожди при нормални условия на винопроизводство. Целта е да се подчертаят плодови аромати, особено за сортове с по-нисък ароматен профил, обясниха от винарната.

Пенливите вина на винарната постигнаха най-доброто си представяне досега, като завоюваха пет златни и три сребърни отличия на престижното международно състезание The Champagne & Sparkling Wine World Championships, което е тясно специализирано за шампански и пенливи вина, съобщиха от "Мидалидаре" и уточниха, че ежегодно и традиционно участват единствено на този конкурс.

В "Мидалидаре" се отглеждат сортове, подбрани според особеностите на тероара в село Могилово. Сред тях са белите Совиньон блан, Шардоне, Семийон, Вионие, Ризлинг, Траминер и Пино гри, както и червените Мерло, Каберне совиньон, Каберне фран, Сира, Малбек, Пети вердо, Пино ноар, Мьоние, Танат и Мурведър. Най-новият проект е свързан с развитието на сорта Танат, от който предстои представяне на втора реколта. Специфичните климатични и почвени условия в района на Могилово се изразяват в голяма температурна амплитуда, разнообразие от почвени профили, различни надморски височини и въздушни течения, които допринасят за профила на вината. Философията на "Мидалидаре" е, че виното се създава на лозето, затова значителна част от инвестициите и усилията са насочени именно към лозарството.

За своите посетители "Мидалидаре" предлага два вида винени тура – за тихи и за пенливи вина, които завършват с дегустация. Те включват обиколка на лозята и запознаване с процеса на производство, а след това продължават по различен път. Турът за тихи вина включва посещение на Музея на виното, изграден съвместно с Регионален исторически музей – Стара Загора, в който са представени експозиции за историята на виното и традиционни носии. Същинската част на музея се намира в пещера, където акцентът е върху самата винарна и представя почвени проби от отделните лозя, както и стари, добре оценени вина или такива със сантимент за "Мидалидаре". При тура за пенливи вина гостите разглеждат специализираната винарна, построена специално за производство на пенливи вина, която е изградена като хълм, частично вкопана в земята и осветена със специална светлина, която да не уврежда виното. В дегустационната за пенливи вина се прожектира "куполно видео", което интерактивно показва целия процес на производство и представя виждането на "Мидалидаре" за развитието на света - от големия взрив до днешни дни, със забавни и интересни акценти.

На територията на винарната ежегодно се провеждат разнообразни културни мероприятия, като най-популярен е фестивалът Midalidare Rock In The Wine Valley, чието първо издание бе през 2017 г. Събитието е семеен тип фестивал, който предлага не само музика, но и богата съпътстваща програма – игри, турнири по футбол и табла, велопоходи, театър за деца, кино под звездите, представяния на книги и meet & greet с артистите. Шестото издание на Midalidare Rock In The Wine Valley ще се проведе между 10 и 12 юли 2026 г., а обявените до момента участници са групите Twisted Sister и Helloween.

"Мидалидаре" представя впечатляваща първа реколта през 2009 г., а десетилетие по-късно винарната вече е призната и за производител на едни от най-качествените български пенливи вина по традиционен метод. Утвърдени през вековете практики се преплитат със съвременно и иновативно винарство в създаването на тероарни вина със собствен стил и неподражаем характер.

Чирпанското село Могилово е дом на две винарни и полуподземна база за производство на пенливи вина, заобиколени от 160 хектара лозя. Освен развит винен туризъм с турове и дегустации, на разположение на гостите са изискан ресторант и спа център в Midalidare Hotel & Spa, както и Gastro Pub.

БТА ще представи в поредицата "Следвай пътя на новото БГ ВИНО" десетки винарски изби в България преди деветото издание на Глобалната конференция за винен туризъм, чийто домакин ще бъде Пловдив. Организатор на форума е Министерството на туризма в партньорство със Световната организация по туризъм към ООН (UN Tourism).