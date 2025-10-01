Продажбите на Би Уай Ди се понижават през третото тримесечие за първи път от 2020 г., сочат данни

Продажбите на Би Уай Ди (BYD) за третото тримесечие са спаднали с 2,1 на сто спрямо година по-рано, показват изчисления на Ройтерс, базирани на публикувания днес отчет на компанията. Това е първият тримесечен спад за китайския производител на електрически и хибридни автомобили от над пет години.

Лидерът на китайския пазар е продал 1,106 милиона автомобила през трите месеца до края на септември, показват данните на компанията. Това е първият спад от второто тримесечие на 2020 г., когато бизнесът беше нарушен от пандемията.

Би Уай Ди е продал 5,88 на сто по-малко автомобили през септември, отколкото през същия месец на миналата година, което е първият месечен спад от февруари 2024 г., а компанията намали производството си с още 8,47 на сто миналия месец, продължавайки тенденцията на по-слабо производство в своите мегафабрики.

Забавянето е допълнителен признак, че ерата на рекордно разширяване на Би Уай Ди, задвижвана от правителствената подкрепа за внедряване на електрически превозни средства, може би е към своя край, отбелязва Ройтерс. Компанията е изправена пред нарастващи предизвикателства при поддържането на конкурентоспособност на фона на засилващата се ценова война на най-големия автомобилен пазар в света.

Би Уай Ди намали целта си за продажбите за тази година с цели 16 на сто до 4,6 милиона превозни средства, съобщи Ройтерс по-рано. Генералният мениджър "Брандинг и връзки с обществеността" на Би Уай Ди, Ли Юнфей потвърди тази цел в понеделник пред "Саут Чайна морнинг пост".