Подробно търсене

Продажбите на Би Уай Ди се понижават през третото тримесечие за първи път от 2020 г., сочат данни

Галя Горнишка
Продажбите на Би Уай Ди се понижават през третото тримесечие за първи път от 2020 г., сочат данни
Продажбите на Би Уай Ди се понижават през третото тримесечие за първи път от 2020 г., сочат данни
Снимка: AP/Ng Han Guan
Пекин,  
01.10.2025 19:41
 (БТА)

Продажбите на Би Уай Ди (BYD) за третото тримесечие са спаднали с 2,1 на сто спрямо година по-рано, показват изчисления на Ройтерс, базирани на публикувания днес отчет на компанията. Това е първият тримесечен спад за китайския производител на електрически и хибридни автомобили от над пет години.

Лидерът на китайския пазар е продал 1,106 милиона автомобила през трите месеца до края на септември, показват данните на компанията. Това е първият спад от второто тримесечие на 2020 г., когато бизнесът беше нарушен от пандемията.

Би Уай Ди е продал 5,88 на сто по-малко автомобили през септември, отколкото през същия месец на миналата година, което е първият месечен спад от февруари 2024 г., а компанията намали производството си с още 8,47 на сто миналия месец, продължавайки тенденцията на по-слабо производство в своите мегафабрики.

Забавянето е допълнителен признак, че ерата на рекордно разширяване на Би Уай Ди, задвижвана от правителствената подкрепа за внедряване на електрически превозни средства, може би е към своя край, отбелязва Ройтерс. Компанията е изправена пред нарастващи предизвикателства при поддържането на конкурентоспособност на фона на засилващата се ценова война на най-големия автомобилен пазар в света.

Би Уай Ди намали целта си за продажбите за тази година с цели 16 на сто  до 4,6 милиона превозни средства, съобщи Ройтерс по-рано. Генералният мениджър "Брандинг и връзки с обществеността" на Би Уай Ди, Ли Юнфей потвърди тази цел в понеделник пред "Саут Чайна морнинг пост".

/БП/

Свързани новини

24.09.2025 11:40

Китайският гигант в производството на електромобили Би Уай Ди обяви, че има резервен план, ако спрат доставките на чипове от "Енвидиа"

Водещият китайски производител на електромобили Би Уай Ди (BYD) има резервен план в случай на прекратяване на доставките на чипове от "Енвидиа" (Nvidia), които в момента се използват в автомобилите му. Това заяви днес изпълнителният вицепрезидент на
02.09.2025 13:19

Продажбите на произведените в Китай електромобили на "Тесла" спадат на годишна база през август

Продажбите на произведените в Китай електрически превозни средства на американския автомобилен производител "Тесла" (Tesla) са спаднали на годишна база с 4 на сто през август, показват публикувани днес данни на Китайската асоциация за леки
01.09.2025 15:09

Акциите на Би Уай Ди поевтиняха с близо 8 на сто след рязък спад на печалбата за второто тримесечие

Акциите на най-големия световен производител на електромобили Би Уай Ди (BYD) поевтиняха с близо 8 на сто на фондовата борса в Хонконг днес, след като компанията отчете рязък спад на печалбата за второто тримесечие на фона на разразилата се ценова

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:00 на 01.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация