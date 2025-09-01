Акциите на Би Уай Ди поевтиняха с близо 8 на сто след рязък спад на печалбата за второто тримесечие

Акциите на най-големия световен производител на електромобили Би Уай Ди (BYD) се понижиха с близо 8 на сто на фондовата борса в Хонконг днес, след като компанията отчете рязък спад на печалбата за второто тримесечие на фона на ценовата конкуренция в китайската автомобилна индустрия. Това съобщи Си Ен Би Си.

Нетната печалба на компанията за периода април-юни възлиза на 6,36 милиарда юана (891 милиона долара), което е с около 30 на сто по-малко спрямо година по-рано, показват данни на "Лондон сток ексчейндж груп" (London Stock Exchange Group – LSEG). Въпреки това приходите са нараснали с 14 на сто на годишна база до около 201 милиарда юана, благодарение на увеличените продажби в чужбина.

В междинния си финансов отчет Би Уай Ди посочи, че засилената ценова конкуренция и честите случаи на прекомерен маркетинг в сектора на електрическите превозни средства в Китай са оказали неблагоприятно влияние върху развитието на индустрията.

Според доклад на "Номура" (Nomura), базиран на данни на "Аутохоум ризърч инститют" (Autohome Research Institute), цените на дребно на автомобилите в Китай са намалели с около 19 на сто през последните две години до приблизително 165 000 юана (22 900 долара). През май властите в Пекин предупредиха, че ще санкционират автомобилни производители за нелоялна конкуренция чрез агресивно намаляване на цените.

Нетната печалба на Би Уай Ди за първата половина на 2025 г. е достигнала 15,5 милиарда юана – ръст от близо 14 на сто спрямо същия период на предходната година. Приходите за полугодието са нараснали с около 23 на сто до 371,3 милиарда юана, като продажбите на нови електромобили са достигнали рекордни нива.

Китайските производители на електромобили, сред които водещо място заема Би Уай Ди, разширяват позициите си на международните пазари. През юли компанията е реализирала продажби на над 13 000 нови електромобила в Европа, което представлява ръст от 225 на сто на годишна база, сочат данни на Европейската асоциация на автомобилостроителите (ACEA).

Междувременно американският производител "Тесла" (Tesla) съобщи, че намалява цената на своя "Модел 3" (Model 3) със задно задвижване от серията за дълги разстояния в Китай с 3,7 на сто до 259 500 юана (36 279 долара), предаде Ройтерс. Американският автомобилен производител пусна на пазара новия вариант със задно задвижване от серията за дълги разстояния "Модел 3" през миналия месец, припомня агенцията.