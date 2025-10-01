Подробно търсене

Белият дом оттегли номинацията на И. Джей Антъни за ръководител на Бюрото за трудова статистика
Белият дом оттегли номинацията на И. Джей Антъни за ръководител на Бюрото за трудова статистика
Снимка: AP/Jose Luis Magana, архив
Вашингтон ,  
01.10.2025 19:38
 (БТА)

Белият дом е оттеглил номинацията на И. Джей Антъни за ръководител на Бюрото за трудова статистика (BLS) към Министерството на труда, съобщи Асошейтед Прес.

Във вторник (местно време) Сенатът е получил официално документи от канцеларията на президента Доналд Тръмп. В изявление служител на Белия дом похвали Антъни като "блестящ икономист и американски патриот", но съобщи, че президентът ще предложи друг кандидат.

Антъни, главен икономист във фондация "Херитидж" (Heritage Foundation), бе сочен за наследник на Ерика Макентарфър, уволнена от Тръмп през август след публикуването на неочаквано слаби данни за пазара на труда. Тогава президентът обвини ръководството на бюрото във фалшифициране на статистиката по политически причини, но не представи доказателства за твърденията си.

Номинацията на Антъни предизвика критики поради липсата му на административен опит и публикации в социалните мрежи с обидно съдържание спрямо бившия кандидат за президент Камала Харис и сексуални малцинства, както и заради разпространяване на конспиративни теории. Телевизия Си Ен Ен съобщи, че две сенаторки републиканки са отказали да се срещнат с него, което е поставило под въпрос потвърждаването на кандидатурата му.

Антъни ще продължи да заема поста си във фондация "Херитидж". Той е известен като критик на методите на Бюрото за трудова статистика. Месечният доклад на агенцията за пазара на труда и инфлацията е сред най-важните икономически източници в света, използван от инвеститори, бизнес лидери и политици.

/БП/

Към 19:59 на 01.10.2025 Новините от днес

