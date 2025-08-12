Подробно търсене

Тръмп номинира икономиста от фондация "Херитидж" И. Джей Антъни за нов председател на Бюрото по трудова статистика в Министерството на труда

Светослав Танчев
Президентът на САЩ Доналд Тръмп слуша заедно с икономисти от фондация "Херитидж" в Овалния кабинет на Белия дом дискусия, представяща алтернативни данни за американската икономика, 7 август 2025 г. Снимка: AP/Mark Schiefelbein
Вашингтон,  
12.08.2025 02:11
 (БТА)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви вчера, че номинира икономиста И. Джей Антъни за нов председател на Бюрото по трудова статистика (BLS) към Министерството на труда, предаде Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че това става десет дни, след като Тръмп уволни досегашния председател на бюрото Ерика Макентарфър след публикуването на изненадващо слабите данни за заетостта в САЩ за месец юли, като я обвини без доказателства в манипулиране на данните.

И. Джей Антъни, който отдавна поставя под съмнение методите на Бюрото по трудова статистика, в момента е главен икономист в американската фондация "Херитидж" (Heritage Foundation), консервативен мозъчен тръст, базиран във Вашингтон.

/СХТ/

Към 03:24 на 12.08.2025 Новините от днес

