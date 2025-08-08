Тръмп представи алтернативна икономическа статистика в Белия дом

Подробно търсене

Марин Милков
Президентът Доналд Тръмп (вдясно) слуша как Стивън Мур от фондация "Херитидж" говори за икономиката в Овалния кабинет на Белия дом във Вашингтон, четвъртък, 7 август 2025 г. Снимка: AP/Mark Schiefelbein
Вашингтон,  
08.08.2025 09:57
 (БТА)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп представи в четвъртък (местно време) алтернативна икономическа статистика, доказвайки, че официалните данни за заетостта в страната са били "умишлено" изкривени в полза на неговия предшественик Джо Байдън. Това се случва малко след като уволни Ерика Макентарфър, досегашен председател на Бюрото по трудова статистика (BLS) към Министерството на труда, предаде Франс прес.

Пред репортери в Овалния кабинет президентът показа няколко графики заедно със Стивън Мур, икономист от американската фондация "Херитидж" (Heritage Foundation). Мур обяви, че "през последните две години от (управлението на) администрацията на Джо Байдън Бюрото по трудова статистика е надценило създаването на работни места с 1,5 милиона".

Изправен пред тази "огромна грешка", Тръмп "беше прав да поиска (да назначи) нов ръководител" на тази Бюрото по трудова статистика, увери Мур.

"Не мисля, че е било грешка. Мисля, че е направено умишлено", коментира американският президент. "Това са невероятни данни. Справяме се много добре", каза той. Според изчисленията на Стивън Мур "през първите пет месеца на Тръмп на (президентския) пост средният доход на домакинствата, коригиран спрямо инфлацията, се е увеличил с 1174 долара".

Бюрото по трудова статистика редовно ревизира данните за заетостта нагоре или надолу след първоначалното им публикуване, а понякога тази корекция е значителна.

Последната голяма ревизия от началото на месеца коригира значително надолу данните за работните места с 258 000 през последните два месеца

Тази корекция провокира Доналд Тръмп, който реши да освободи предсесдателя Ерика Макентарфър, обвинявайки я, че е "манипулирала данните за заетостта преди изборите, за да увеличи шансовете за победа на Камала Харис" - негов опонент от Демократическата партия на последните президентски избори.

/БП/

