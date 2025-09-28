Подробно търсене

Част от състезателите от националния отбор по карате за мъже и жени водят подготовка в Сараево

Ива Кръстева
снимка: Българска национална федерация по карате
София,  
28.09.2025 12:02
Част от състезателите от националния отбор по карате за мъже и жени от няколко дни се подготвят в Сараево (Босна и Херцеговина) за предстоящите турнири и международни състезания до края на годината и в началото на 2026-а, съобщават от Българска национална федерация карате.

Националите тренират усилено и правят контроли преди предстоящата квалификация за Световното първенство в Париж, както и за самото Световно в Кайро (Египет) заедно с домакините от Босна, състезатели от Словения и Черна гора.

Подготовката на националните гарнитури ще продължи с лагери в Дряново през следващия месец.

