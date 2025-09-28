Vienna Mozart Orchestra отбелязва 200-годишнината на Щраус на 25 октомври в зала 1 на НДК

Vienna Mozart Orchestra ще изнесе концерт по случай 200 години от рождението на Краля на валса – Йохан Щраус-син, на 25 октомври в зала 1 на НДК, съобщават организаторите от BGTSC.

По думите им изящните музиканти, заедно с двама певци и танцьори, ще отведат публиката на незабравимо пътешествие сред световноизвестните произведения на Щраус. Ще се потопим във вечер, изпълнена с музика и забавления, посветена на уникалните валсове, полки и маршове, допълват организаторите.

Йохан Щраус-син (1825-1899) е най-известният представител на великата музикална виенска династия Щраус. Автор е на над 500 валса, полки, маршове, както и на голям брой оперети. Наречен „Кралят на валса“, той има огромен принос за популярността на този танц във Виена през ХІХ век.

Vienna Mozart Orchestra е създаден през 1986 година. „Често разпродадените им концерти се отличават с богата програма, високо ниво на професионализъм, музикално майсторство, а автентичните исторически костюми и перуки, и ентусиазма на всички музиканти превръщат концертите в незабравимо преживяване, радост за очите и наслада за душата“, допълват от BGTSC. Когато са си у дома, концертите им редовно се провеждат в „Златна зала“ на „Музикферайн" (Musikverein) и известната Виенска държавна опера.

/ДД