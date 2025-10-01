Подробно търсене

Ивайло Каменов показва своето „Изкупление“ с живопис и пластика

Ивайло Каменов показва своето „Изкупление“ с живопис и пластика
Ивайло Каменов показва своето „Изкупление“ с живопис и пластика
Ивайло Каменов показва своето „Изкупление“ с живопис и пластика. Снимка: „София прес“
София,  
01.10.2025 06:49
 (БТА)

Изложбата живопис и пластика „Изкупление“ на художника Ивайло Каменов ще бъде подредена в столичната галерия книжарница „София прес“. Тя ще бъде открита днес, 1 октомври, в 18:00 ч. и ще продължи до 14 октомври, съобщават домакините.

„Грубите форми, тежките мазки и силно въздействащите земни тонове имат за цел да привлекат окото на публиката, но именно темата в творбата я задържа – смирение пред неизбежността и надежда сред суровото“, казва Васил Урумов. По думите му липсата на конкретика в изграждането на образите в произведенията на автора ни дава възможност да се припознаем в платното и да се концентрираме във вложената в него емоция.

Събитието се организира съвместно със Съюза на българските художници.

Ивайло Каменов е роден през 1967 г. в София. Завършва Художествената гимназия „Илия Петров“ и Националната художествена академия със специалност монументална живопис при проф. Димо Заимов. Работи в областта на живописта и скулптурата, с реализирани стенописи в обществени и частни сгради, както и композиции в кръгла пластика и релеф. След дълго отсъствие от публични изяви, през 2020 г. се завръща с поредица самостоятелни изложби, а през последните години активно участва в съвместни художествени проекти.

/ВСР

/ТС/

Списание ЛИК

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 07:43 на 01.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация