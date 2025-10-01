Ивайло Каменов показва своето „Изкупление“ с живопис и пластика

Изложбата живопис и пластика „Изкупление“ на художника Ивайло Каменов ще бъде подредена в столичната галерия книжарница „София прес“. Тя ще бъде открита днес, 1 октомври, в 18:00 ч. и ще продължи до 14 октомври, съобщават домакините.

„Грубите форми, тежките мазки и силно въздействащите земни тонове имат за цел да привлекат окото на публиката, но именно темата в творбата я задържа – смирение пред неизбежността и надежда сред суровото“, казва Васил Урумов. По думите му липсата на конкретика в изграждането на образите в произведенията на автора ни дава възможност да се припознаем в платното и да се концентрираме във вложената в него емоция.

Събитието се организира съвместно със Съюза на българските художници.

Ивайло Каменов е роден през 1967 г. в София. Завършва Художествената гимназия „Илия Петров“ и Националната художествена академия със специалност монументална живопис при проф. Димо Заимов. Работи в областта на живописта и скулптурата, с реализирани стенописи в обществени и частни сгради, както и композиции в кръгла пластика и релеф. След дълго отсъствие от публични изяви, през 2020 г. се завръща с поредица самостоятелни изложби, а през последните години активно участва в съвместни художествени проекти.

