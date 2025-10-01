Фотографска академия BECA празнува пет години с изложбата „Караконджул“

Фотографска академия BECA отбелязва петата си годишнина днес, 1 октомври, с празнично събитие и колективна изложба. Публиката ще може да се запознае с дипломните работи на завършилите последната мастър програма студенти.

От екипа отбелязват, че още от създаването си през 2020 г. академията, основана от Димитри Стефанов, се утвърждава като място за развитие на съвременната българска фотография. През изминалите пет години над 1000 курсисти са кандидатствали за участие в образователните програми, а повече от половината успешно са завършили своето обучение. Наред с това BECA Foundation, с председател Велина Стефанова, създаде платформа за подкрепа на млади автори, организира самостоятелни и колективни изложби, международен конкурс и партньорства с престижни институции, включително легендарната агенция Magnum Photos.

Юбилейната изложба е озаглавена „Караконджул“ – препратка към мистичното същество от българския фолклор, което според вярванията се появява в най-дългите зимни нощи. В интерпретацията на младите фотографи караконджулът се превръща в метафора за вътрешните сенки, скритите страхове и потиснатите емоции, които съпътстват всеки човек, разказват организаторите.

В експозицията участват Борис Тепешанов, Велко Велков, Георги Гоцков, Десислава Тепавичарова, Жени Тодорова, Радослав Генчев и Теодор Колев, които чрез своята работа изследват границата между мит и съвременност, външно и вътрешно, светлина и тъмнина.

/ВСР