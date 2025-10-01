Подробно търсене

Пожар избухна в рафинерия в руската Ярославска област; той с техногенен характер, а не е резултат от атаки с дронове, казаха властите

Десислава Иванова
Илюстративна изображение. Огнеборци гасят пожар в петролната рафинерия в град Новошахтинск, Ростовска област, на 22 юни 2022 г. Снимка, разпространена от руското министрество на извънредните ситуации чрез АП
Ярославъл, Русия,  
01.10.2025 08:25
 (БТА)

Пожар е възникнал на територията на нефтопреработвателния завод (НПЗ) в Ярославска област. Той е с техногенен характер, а не е свързан с нападения на безпилотни летателни апарати, съобщи в канала си в "Телеграм" губернаторът на областта Михаил Евраев.

"Днес на територията на нефтопреработвателния завод избухна пожар. Жителите бяха обезпокоени, че това може да е резултат от вражеска атака с дронове. Случилото се обаче не е свързано с атаки. Днес не са установени нападения от дронове. Пожарът е с техногенен характер", написа Евраев и допълни, че специалните служби вече работят за потушаването му.

/ДИ/

