Подробно търсене

Министър Гуцанов ще отбележи Деня на възрастните хора заедно с живеещите в столичния дом „Надежда“

Петра Куртева
Министър Гуцанов ще отбележи Деня на възрастните хора заедно с живеещите в столичния дом „Надежда“
Министър Гуцанов ще отбележи Деня на възрастните хора заедно с живеещите в столичния дом „Надежда“
Снимка: Владимир Шоков/БТА, Архив
София,  
01.10.2025 06:55
 (БТА)

Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов ще отбележи 1 октомври – Деня на възрастните хора, заедно с живеещите в Дом за стари хора „Надежда“ в София, където в момента са настанени 75 души. Това съобщиха от Министерството на труда и социалната политика (МТСП).

Министърът ще се включи в тържеството, организирано от ръководството на дома по повод празника. Част от инициативите са и урок по пеене от народния певец Божидар Златков и специален концерт за празника.

Създаването на достатъчно домове, в които възрастните да живеят при достойни условия, е приоритет на министъра на труда и социалната политика, посочиха от министерството.

До края на юни 2026 година трябва да приключат ремонтите на всички 81 домове за възрастни хора, които текат в момента, каза през август Борислав Гуцанов. В момента тече най-голямата програма от 1990 година насам за ремонт на домове за възрастни хора, допълни той.

 

/БИ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 07:41 на 01.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация