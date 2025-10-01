Софийският университет "Св. Климент Охридски" открива днес академичната 2025/2026 година

site.btaСофийският университет "Св. Климент Охридски" открива днес академичната 2025/2026 година
В аулата в Ректората днес в 10 часа ще бъде официално открита академичната учебна 2025/2026 година в Софийския университет (СУ) "Св. Климент Охридски", съобщава пресцентърът на висшето училище.
Гости на академичната общност ще бъдат председателят на Народното събрание доц. Наталия Киселова и министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. Ректорът проф. Георги Вълчев ще открие академичната учебна година със слово и ще представи деканите на факултетите на Софийския университет.
Първокурсниците, първенци на национални олимпиади и състезания, и носители на национални дипломи за отличен успех, ще получат студентските си книжки от ректора на Софийския университет.
Преди академичното тържество в аулата ректорското ръководство и Академичният съвет на Софийския университет ще поднесат цветя на паметниците на дарителите Евлоги и Христо Георгиеви, и на паметните плочи на загиналите за родината по време на Балканските войни преподаватели и студенти от СУ.
