Панагюрище е домакин на националната кампания „Изпей „Обичам те“ на български“ на рок група „Хоризонт“. Концертът ще започне тази вечер в 18:00 часа в Театър Дом-паметник и ще се проведе под патронажа на кмета на общината Желязко Гагов, съобщиха от общинската администрация.

На сцената групата ще изпълни български рок хитове, както и свои емблематични песни. Специален гост е Христо Ламбрев – пианист и съавтор на песни на група „Сигнал“.

В концерта ще се включат и местни изпълнители – Глория Щрангова, Йоана Караджова, Кристиана Чуклева, Кристина Гочева, Наталия Пашова и Нонка Маслева.

Входът е свободен.

Група „Хоризонт" и Мариана Попова са новите носители на първата награда в петнадесетото издание на фестивала за поп и рок музика „София", което подкрепя млади хора с репродуктивни проблеми. Изпълнителите бяха отличени за своята песен „Без теб", която прозвуча в зала 1 на НДК.