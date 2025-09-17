Група „Хоризонт" и Мариана Попова са лауреатите на фестивала за поп и рок музика „София”

Група „Хоризонт" и Мариана Попова са новите носители на първата награда в петнадесетото издание на фестивала за поп и рок музика „София", което подкрепя млади хора с репродуктивни проблеми. Изпълнителите бяха отличени за своята песен „Без теб", която прозвуча тази вечер в зала 1 на НДК.

Музикантите бяха отличени след преброяване на гласовете на зрителите, които гласуваха със sms на единен дарителски номер. Освен вота на публиката, оценки даваше и журито, в което членуваха проф. Михаил Белчев, Йорданка Христова, композиторът Любомир Дамянов, Йордан Георгиев (Данчо Стълбицата) и Здравко Петров от програма „Хоризонт" на БНР.

Статуетката за първата награда бе връчена от кмета на София – Васил Терзиев, който каза: „Чувствам се изключително щастлив от това да бъда тук с всички вас тази вечер и да имам възможността да дам първата награда на тазгодишния фестивал за поп и рок музика".

„Искам от името на група „Хоризонт" и от името на Мариана Попова да благодаря за подкрепата и за оценката. Бих искал да посветим песента, която е с любовна тематика, на нашите деца, защото всяка една любов ражда детенце. Да са ни живи и здрави децата, и нека живеят в една красива и хубава България", каза вокалистът на група „Хоризонт" – Валери Славчев.

Втората награда на фестивала за поп и рок музика „София” бе присъдена на група „Конкурент" за тяхната нова песен „Аз вярвам" по музика, текст и аранжимент на вокалиста Емил Анчев. Наградата бе връчена от певицата Йорданка Христова. Групата получи и специална награда, носеща името на музиканта Петър Гюзелев. Призът бе връчен от неговата съпруга Ефросина.

„Радвам се, че зала 1 е толкова пълна и че публиката, която оценява всяко едно изпълнение, е толкова емоционална. Оказа се, че работата на журито е била много тежка, защото третата награда е една, но носителите на тази награда са пет", каза музикалната журналистка Жени Монева. Тази вечер получилите третата награда изпълнители бяха Виктория Главчева – за песента „Татко", Деян Неделчев – за песента „Накратко - август", Маргарита Хранова – за песента „Болка от обич", Георги Дюлгеров – за песента „Само с обич", и Илия Ангелов – за песента „Чудо е любовта".

По време на награждаването посмъртно беше връчен и плакет за цялостно творчество на композитора Александър Савелиев, който почина в началото на тази година. В негова чест бе изпълнена „Прощална песен" по музика на Румен Лозанов, текст на Оля ал Ахмед и аранжимент на Кирил Кожушков. Песента изпълниха Петя Буюклиева, Кристина Димитрова и дует „Банати".

Със специална награда за млад изпълнител бяха отличени Симеон Славев и Даная Александрова, а специалната награда на медиите получиха музикантите от група „Конкурент". С четвъртата специална награда бе отличен пианистът и певец от група „Сигнал" – Христо Ламбрев.

В рецитала на сдружение „Независими автори, музиканти и продуценти“ (СНАМП), в извънконкурсната програма участваха още Нели Рангелова, Милица Божинова, Росица Ганева, „Дует с кауза“, група „Порок", Александра Полежанова и група „Спринт“, със специалното участие на група „Жестим“.

Фестивалът се организира от „Спринт продакшън” и СНАМП, с подкрепата на Столичната община и Министерството на културата.