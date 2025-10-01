Патриарх Даниил ще възглави света литургия за храмовия празник на девическия манастир „Покров Богородичен“ в Самоков

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил ще възглави света литургия в Самоков по случай храмовия празник на девическия манастир „Покров Богородичен“. Тя ще започне в 9:00 часа. Това се съобщава на сайта на Софийската света митрополия.

Храмът е с дългогодишна история. На това място са били сформирани няколко монашески килии, в които се заселват монахини. Манастирът се изгражда по-късно – през 1772 година, припомня БТА. Около 1900 година броят на монахините и послушничките в манастира е достигнал около 100. Голяма част от тях са се издържали от работа в предприятията в града. В манастирската магерница има грамоти – отличия за ръкоделията, с които са кандидатствали в различни видове търговски изложения.

Мощите на св. Пантелеймон са донесени в храма от Хилендарския манастир. Това се случва преди освещаването на църквата. Идеята е с донасянето им чумните епидемии в града да изчезнат.

Димитър Зограф и Захарий Зограф са изрисували икони в храма. Самият Захарий Зограф е изобразил себе си в една от иконите в скрит автопортрет.

Друго емблематично нещо за манастира е сюжетът на така нар. крилата Богородица Закрилница. Божията майка е изобразена с големи ангелски крила. Този сюжет е характерен единствено за самоковския манастир.

В този ден се почита и паметта на двама от най-видните църковни певци – Роман Сладкопевец и Йоан Кукузел.

И миналата година за празника на самоковския манастир патриарх Даниил възглави света литургия.