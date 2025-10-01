Подробно търсене

САЩ заявиха, че намаляват военното си присъствие в Ирак, тъй като борбата с "Ислямска държава" се е увенчала с успех

Божидар Захариев
САЩ заявиха, че намаляват военното си присъствие в Ирак, тъй като борбата с "Ислямска държава" се е увенчала с успех
САЩ заявиха, че намаляват военното си присъствие в Ирак, тъй като борбата с "Ислямска държава" се е увенчала с успех
Карта на Ирак - снимка: AP
Вашингтон,  
01.10.2025 06:48
 (БТА)

Американските въоръжени сили намаляват присъствието си в Ирак, заяви във вторник Пентагонът, като изтъкна, че борбата срещу терористичната организация "Ислямска държава" (ИД) се е увенчала с успех, предаде ДПА.

Понастоящем не е ясно колко войници ще бъдат изтеглени и колко бойни единици ще останат на иракска територия.

САЩ оглавяват международна коалиция срещу "Ислямска държава" в Ирак и Сирия. Кампанията срещу терористичната организация започна, след като ИД превзе обширни територии и в двете страни през 2014 година.

Намаляването на американското военно присъствие е част от по-ранно споразумение между иракските власти и Вашингтон за частично изтегляне от някои локации.

/БЗ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 07:43 на 01.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация