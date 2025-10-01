„И най-мъдрият си е малко прост – XXI век“ по Александър Островски е първата премиера за новия сезон в Сатиричния театър

Седем премиерни представления ще има в Сатирата през октомври и ноември, научи БТА от трупата на театъра.

Първото ново заглавие излиза на голяма сцена днес, 1 октомври – „И най-мъдрият си е малко прост – XXI век“ по Александър Островски. Превод, сценичният вариант и постановката са на Венцислав Асенов, сценография – Чайка Петрушева, костюми – Мария Диманова, музика – Павел Васев. Участват Анна Станчева, Георги Спасов, Деляна Хаджиянкова, Йорданка Стефанова, Калоян Желев, Маргарита Хлебарова, Никол Георгиева, Николай Върбанов, Николай Луканов, Георги Манчев, Станислав Кондов, както и студенти от класа на Калин Сърменов в колежа „Любен Гройс“.

„Това е комедия за онези, които любезно се усмихват, докато предвидливо преценяват как да те захапят до кръв. За морала и удобното мълчание, токсичния свят и безотговорното му отглеждане“, казва Венцислав Асенов. Чаровният и амбициозен Иван Глумчев иска да преуспее в реалност, изградена от подлости, интриги и лицемерие. Той не само е убеден в победата, но и вярва, че ще запази съвестта си неопетнена. Нещо повече, младежът решава да опише всичките си измами и лицемерно притворство в един таен дневник, който някой ден може дори да публикува. Но в този свят няма нищо сигурно и тайният дневник много скоро става публично достояние. Въпросът е ще накаже ли обществото измамата или щедро ще я възнагради.

На 10 октомври е премиерата на „Пак плаче, но този път от щастие“. Една малка гара, някъде на Балканския полуостров, събира петима души заедно. Гара, на която вместо влакове пристигат истини, разочарования и неочаквани проблясъци на мъдрост и щастие. „Пиесата на Новица Савич е заредена с истинска сатира, пропита с хумор, абсурд и доброта, която в същото време умело разказва за вечните човешки копнежи – любов, разбиране, прошка, пореден шанс.

Смехът, тъгата и искреността се преплита в този текст, който казва много с малко – неусетно превърнал се в огледало на суровите ни балкански нрави“, коментира режисьорът Явор Борисов.

Преводът е на Ася Тихинова, сценография – Пламена Боева, хореография – Рада Кайрякова. Участват Полин Лалова, Божидар Мицев, Теодор Елмазов, Лана Гекова, Ивайло Калоянчев.

Новото „Политическо сатирично кабаре: В името на народа!“ е на 17 октомври. Автор е Богдана Костуркова, постановката е на Николай Младенов, режисьор е Калин Сърменов. „Болезнен смях през сълзи, болезнени истини и смях до сълзи. Политическо кабаре. Хубави, лоши – обичаме се – ние, актьорите на Сатиричен театър „Алеко Константинов““, коментират от трупата. Сценичната среда и костюмите са на Теодора Лазарова, хореограф – Татяна Янева, музикален ръководител – Мартин Каров. Участва цялата трупа на Сатиричния театър.

Спектаклите за най-малките ни зрители - децата, се завръщат на сцената на Сатирата, коментират от трупата. На 26 октомври своя репертоарен път започва „Новите дрехи на краля“ – представление за малки и големи, от Евгений Шварц по приказките на Андерсен в превод на Георги Арнаудов. „Трябва да обичаме, да си играем, да бъдем искрени, да не прогонваме детето от себе си. Това е посланието на букета от три приказки на Андерсен“, казва режисьорът Бисерка Колевска. Една прекрасна принцеса се влюбва в свинар. Това е недопустимо според кралския етикет. Но любовта е по-силна от фалшивите правила за добро поведение. Изобретателният Хенрих успява да защити любовта си и да надхитри лицемерните кралски придворни. „Бъдете деца, забавлявайте се. Не затръшвайте вратата на детската стая. Учете се от децата на искреност и фантазия. Отворете душата си и потънете в нашата цветна, забавна, смешна, романтична и красива приказка с щастлив край“, казва още Колевска.

Сценографията е Свила Величкова, композитор – Петър Цанков, хореография – Зорница Петрова, сценичен бой – Емил Видев. Участват Анджелика Джамбазова, Антъни Пенев, Асен Мутафчиев, Боян Арсов, Ива Вълкова, Илияна Колева, Константин Икономов, Любомир Ковачев, Мартин Желанков, Симеон Гълъбов.

„Брадатата графиня“ по Нийл Саймън гастролира за първи път в постановка на актрисата Ана Вълчанова. Събитието е на 1 ноември с участието на Албена Павлова, Боян Арсов, Лана Гекова, Кирил Бояджиев и Мартин Каров, който е автор и на превода, и на музиката. Сценографията е на Петя Боюкова.

На 7 ноември е премиерата на „Без/опасни връзки“ по пиесата на Жерар Лозие – „Амюзбуш / Вляво от асансьора“ в превод на Пламен Дончев. Режисьор е Мартин Каров, негова е и музиката. Участват Явор Борисов, Албена Михова, Рада Кайрякова, Екатерина Георгиева, Мартин Желанков, Симеон Гълъбов. Сценографията е Кирил Наумов.

На 28 ноември е седмото премиерно заглавие – „Примадони“ от Кен Лудвиг. Участват Петър Калчев, Анита Ангелова, Иван Панев, Кирил Ефремов, Михаил Сървански, Светлозар Начев, Мартин Каров, Пламен Великов, Данаил Николов, Паола Ганчева (гост-актьор) и студентите Венцислав Венциславов и Мила Пейова от класа на Калин Сърменов в „Любен Гройс“. Преводът е на Михаела Кацарова, постановката – на Калин Сърменов, музиката – на Асен Аврамов, сценография – Теодора Лазарова, хореография – Росен Михайлов.

/ДД