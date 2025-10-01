Марта Джурина открива изложбения сезон в Sarieva Gallery с проекта „Флуидна светлина“

Българската художничка Марта Джурина, която живее и работи в Берлин, подрежда изложбата „Флуидна светлина“ в Sarieva Gallery. С това събитие ще бъде открит новият сезон днес, 1 октомври. Изложбата може да бъде разгледана до 16 ноември в пространството на галерията в Dot Sofia, съобщават домакините.

Серията „Флуидна светлина“ представя нови творби, които изследват светлината и цвета като самостоятелен художествен израз. Работите на Джурина обединяват фотография, скулптура и пърформанс, превръщайки светлината в „жива материя“. Кураторът Борис Костадинов подчертава, че произведенията са „визуални събития – записи на енергия, движение и светлинни взаимодействия“.

Марта Джурина е родена през 1991 г. в София. Тя е носител на редица престижни награди, сред които EMOP Arendt Prize for Photography (2025), Marianne Brand Prize for Photography (2022) и наградата BAZA (2021). Нейни работи са представяни в значими институции като Berlinische Galerie, МNAHA в Люксембург, Lage Egal Брюксел, както и в София Арсенал – Музей за съвременно изкуство. През последните години художничката участва в редица международни артистични резиденции и публикува първата си обширна монография с берлинското издателство DISTANZ. От 2024 г. е Artist in Research в Кралската академия за изящни изкуства в Антверпен, а от 2020 г. е гост-лектор в Университета за изкуства в Берлин.

/ВСР