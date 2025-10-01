Вече 40 години в училището в тетевенското село Черни Вит се изучават народни инструменти и пеене

Вече 40 години в Основно училище "Георги Бенковски" в планинското село Черни Вит се изучават народни инструменти и пеене. Това е най-старото училище в община Тетевен и дава начало на светското образование в региона още през 1867 г., разказа в интервю за БТА по повод Международния ден на музиката – 1 октомври, директорът Асен Асенов, който също е бивш възпитаник на школото.

„На 1 октомври отбелязваме 40 години от обучението на народни инструменти и пеене в нашето училище. През 1985 г. колегите са поставили начало на разширеното изучаване на народна музика в това училище с тогавашен директор Павел Панчев и учител Симеон Диков. Кмет на селото е бил Райко Райков“, заяви директорът.

Три години по-късно в училището са поканени преподаватели от Пловдив и Плевен. Те живеели в общежитието на училището и обучавали учениците по народно пеене, както и по гайда, кавал, тамбура, гъдулка – инструменти, които се изучават и днес във факултативните часове.

От общо 16 учители шест преподават народни инструменти и пеене. Възпитаниците през тази учебна година са 92, като броят им с времето расте. Голяма част от тях са от Тетевен. Неслучайно родителите от града изпращат децата си на училище на село. Бързо в учениците се запалва искрата и любовта към музиката, а като се добави и талант, успехът е налице. Това се вижда и във витрините с купи, медали, грамоти от различни музикални конкурси. В училището залагат обаче и на спорта, и на други интереси на децата, добави Асенов.

„Нашите междучасия се чуват само народни инструменти, само се свири и се пее. Тук няма никакво насилие, няма побоища и такива неща“, каза още той.

Над 400 деца за тези 40 години са продължили своя път с музиката

За тези 40 години над 400 деца са продължили след училището своя път с музиката. Любовта към това изкуство се предава от поколение на поколение, като за не малка част от възпитаниците става и професия.

Бившата възпитаничка на училището в тетевенското село Черни Вит Моника Иванова каза, че свири на тамбура от пети клас.

"Преди да дойда тук не съм си мислила, че ще се занимавам с музика. Видяхме се с моя учител г-н Росен Александров и тогава той ми подаде тамбура в ръцете. Така запали у мен искрата към този музикален инструмент. Оттам нататък всеки ден имах репетиции. Така се влюбих в тамбурата, като свирим заедно и досега", каза Иванова.

Момичето вече учи в Националното училище по изкуствата "Панайот Пипков" в Плевен със специалност гъдулка, а преподавател й е Борислав Иванов.

"Мечтая един ден да продължа да се занимавам с музика, да мога да преподавам на деца, за да продължа делото на своя преподавател г-н Росен Александров. За мен музиката е всичко. Чрез нея се учим за живота, сплотяваме се", каза още Моника Иванова.

Най-многобройната група в училището в Черни Вит са тамбуристите

Учителят й 52-годишният Росен Александров обясни, че най-многобройната група в училището в Черни Вит са тамбуристите.

"Хубавото е, че добрите тамбуристи, добрите музиканти, са и добри ученици, а впоследствие са и добри хора. Надявам се, че съм допринесъл за всичко това - не само да ги науча да свирят, но и да бъдат добри хора", каза Александров.

На тамбура той свири от малък.

"Живял съм в Сандански, а в Пиринската фолклорна област този народен инструмент се използва най-много. Започнах да свиря на тамбура като дете, защото всичките ми приятели свиреха на тамбура. Не исках да се отличавам от тях", обясни Росен Александров.

След това завършил музикалното училище в Плевен и Югозападния университет в Благоевград със същия музикален инструмент.

"С нашия директор сега свирим заедно, имаме си формация, в която са и други колеги, които са завършили училището в Черни Вит. Само аз не съм възпитаник на това учебно заведение. За сметка на това от 30 години съм преподавател в него. Радвам се, че го намерих и се чувствам на мястото си тук - най-вече с тези добри деца, които са около мен", каза Александров.

Учителят е родом от Тетевен. Заради здравословни проблеми, свързани с дихателните пътища, на тригодишна възраст баща му го води в Сандански с лечебна цел, където останал да живее при леля си.

"След като завърших образованието си и казармата, се завърнах и заживях в Черни Вит, като в училището вече имаше музикално обучение. В момента имам 13 тамбуристчета. За изтеклите 30 години поне 60-70 деца съм обучил на този музикален инструмент. Някои от тях са ми колеги. За моя радост и сегашният директор на училището беше мой ученик", разказа още Александров.

По думите му всички ученици свирят на музикален инструмент по собствено желание.

"Те ме намират, а не аз тях. Те идват и си избират да свирят на тамбура, на кавал, на гайда, на гъдулка. Ще продължава да преподавам, докато мога, а и докато има такива добри деца", каза Росен Александров.

Международния ден на музиката в Основно училище "Георги Бенковски" в село Черни Вит ще отбележат с песни и танци на сцената в двора на ученическото общежитие заедно с бивши и настоящи ученици и учители. Ще бъдат открити и два СТЕМ кабинета.