Радиосимфониците откриват сезона с Василена Серафимова и премиера

Симфоничният оркестър на БНР открива новия си сезон днес, 1 октомври, в зала „България“. Сряда е необичаен ден за концерт на Радиосимфониците, но на тази дата се празнува Международният ден на музиката, отбелязват от БНР.

Главният диригент Константин Илиевски е подготвил програма с българска творба, премиерен концерт за маримба и симфонията „Титан“ на Малер. Солист ще е Василена Серафимова.

Вечерта ще започне с „Празненство“ от Красимир Тасков. С изпълнението на това произведение Радиосимфониците ще честват 70-годишнината на един от най-значимите съвременни български композитори и пианисти, автор на множество камерни, оркестрови и солови творби, както и на концерти за различни инструменти.

Програмата ще продължи с българската премиера на Концерт за маримба и оркестър от Гийом Конесон. Произведението на един от най-ярките съвременни френски композитори завладява със своята колоритност и ритмична енергия, а маримбата става един от най-екзотичните оркестрови инструменти, коментират от БНР.

Солист ще е перкусионистката Василена Серафимова – камерен музикант, композитор и педагог. Тя преминава между жанрове, формати и континенти и приема предизвикателството да изпълнява премиерно произведения, написани за нея от имена като Гийом Конесон, Румен Бояджиев-син, Тома Енко, Хидео Кобаяши, Христо Йоцов. Художествен директор е на фестивали в България и Франция, професор във Висшето училище по музика в Лозана и гост-преподавател в Консерваторията в Сeн Мор, създател на собствена серия палки с Vibrawell Mallets.

Малеровата симфония „Титан“ ще е финал на концерта. Монументалната творба на младия композитор, превърнал се в един от гигантите на късния романтизъм, преплита лирика, драматизъм и грандиозни оркестрови разгръщания, посочват от БНР. Наречена „Титан“ заради размаха и силата на музикалното послание, тя се нарежда сред най-обичаните Малерови творби от публиката по цял свят.

/ДД