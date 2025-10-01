Подробно търсене

Николай Трифонов
Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението ще бъде тествана
Снимка: БТА/Архив
София,  
01.10.2025 06:00
 (БТА)

Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението ще бъде тествана от 11:00 ч., съобщиха от Министерството на вътрешните работи (МВР). Системата BG-ALERT също ще бъде тествана от 11:00 до 11:30 ч., се посочва на сайта на системата. 

Тест на Националната система за ранно предупреждение ще има в София, Бургас, Варна, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, Смолян, Враца, Стара Загора, в общинските центрове в тези области, както и в общини в областите Видин, Перник и Ямбол и в населените места в 30 км зона около АЕЦ „Козлодуй“, информираха от МВР.

Системата се тества два пъти годишно в първия работен ден на април и на октомври - чрез задействане на акустични сигнали. Сигналите ще бъдат съпътствани от гласова информация.

Тренировката се извършва с цел проверка на техническото състояние на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване и за обучение на населението, добавиха от вътрешното министерство.

 

/БИ/

