Официално откриха празниците „Свищовски лозници“ с концерт на Графа и Фолклорен танцов състав „Творецът“

Тази вечер бе официалното откриване на празниците „Свищовски лозници“ на централния площад в крайдунавския град.

„Празнуваме Свищовските лозници, които са белязали Свищов в далечните години и ни водят към бъдещето“, каза в словото си кметът на Свищов д-р Генчо Генчев. „Не малко усилия положихме заедно през тази година, за да направим нашия град по-добро място за живеене и вярвам, че вървим уверено по пътя, по който ще изградим социална, икономическа, здравна и образователна среда, защото Свищов го заслужава“, допълни кметът.

Предстоятелят на храм „Света Троица“ отец Михаил Миронов, архиерейският наместник на Свищовската духовна околия ставрофорен иконом Руслан Личев и енорийският свещеник Патрик Виал от католическа енория „Св. св. Кирил и Методий“ отслужиха молебен за здраве.

Концертната програма започна с изпълненията на танцьорите от Фолклорен танцов състав „Творецът“ с ръководител Явор Узунов.

Вечерта завърши с концерт на Владимир Ампов – Графа. С него на сцената излязоха Борислав Бояджиев – барабани и Венци Трифонов - кларинет, саксофон, тромпет. За публиката прозвучаха обичани и популярни песни като „Домино“, „Слънце свети в очите ти“, „Чуваш ли ме“ и други.