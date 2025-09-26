На откритата днес шеста национална графична изложба „Георги Герасимов” в Пазарджик почетна награда получи Моника Романска

На откритата днес шеста национална графична изложба „Георги Герасимов” в Пазарджик почетна награда за принос в графичното изкуство получи Моника Романска.

Участваха 138 творби на 63 автори, като изложбата имаше конкурсен характер.

През годините тук среща си даваха различни поколения и се оказа, че се срещат преподавател с неговите ученици, всички участват заедно, на една сцена. Стигнахме до младите хора. В тези награди ние поставихме младите автори с големите творци. Пазарджик и художествена галерия "Станислав Доспевски" могат да се гордеят с притежанието на над 150 съвременни графики, каза Леон Бабачев, директор на галерията.

Председателят на Съюза на българските художници Любен Генов даде висока оценка на изложбата и адмирира екипа на галерията и Община Пазарджик за подкрепата.

За мен е много вълнуващо да бъда тук сред вас тази вечер. Това, което виждам тук е, че графиката събира минало, настояще и бъдеще, каза заместник - кметът на Пазарджик Таня Колчакова - Янева, която беше част от гостите на събитието.

Георги Герасимов завещава на Пазарджик цялото си художествено наследство, къщата си, заедно с цялата покъщнина и лични вещи, спестовните влогове и апартамента си в София, който се предоставя на талантливи ученици и студенти, учещи в Художествената гимназия и Художествената академия. Георги Герасимов е обявен за "Почетен гражданин на Пазарджик" през 1966 година.