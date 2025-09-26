Жители и гости на Стара Загора се включиха в 20-ото издание на Нощта на изкуствата тази вечер

Тази вечер жители и гости на Стара Загора се включиха в 20-ото издание на Нощта на изкуствата, която отново обедини културните институции в града в една запомняща се вечер, изпълнена с разнообразни събития и арт преживявания. В рамките на мащабното културно събитие музеите, галериите и други културни центрове в Стара Загора отвориха вратите си за посетители, като предложиха богата програма от изложби, музикални концерти, литературни четения и астрономически лекции.

В Регионалния исторически музей посетителите имаха възможността да се насладят на музикален поздрав „Фолклорна китка“ от Крум и Кристиян Цоклинови, както и на изпълненията на гайдарски състав „Красимир Панчев“. Там беше открита и изложбата „Археологическо лято 2025“, представяща резултатите от археологическите проучвания в града през тази година. А в Архитектурен комплекс „Музей на религиите“ беше открита изложбата „Поглед през обектива на фото „Михайлов“.

Градската художествена галерия показа представителни експозиции „Българска живопис“, „Българска графика“ и постоянната експозиция „Възрожденски икони“. На същото място старозагорци и гостите на града се насладиха на концерт с филмова музика на група MEZZO DUO с Анна Иванова и Наталия Шевченко, както и на акустичен концерт (пиано и китара) на група П.И.Ф.

В музей „Литературна Стара Загора“ се проведе литературно-музикална вечер с поетесата и текстописец Ирина Бойчева. Там гостите се включиха и в интерактивното събитие „Гласове оцелели във времето“, представящо автентични записи на известни старозагорски писатели и поети.

В Държавен архив - Стара Загора беше открита фотодокументална изложба "100 години оперно и балетно изкуство".

В програмата на „Нощ на изкуствата“ участват още библиотека „Родина“, къща музей „Гео Милев“, Народно читалище „Родина-1860“, изложбена зала „Байер“ и други културни и образователни институции, които бяха подготвили специални изненади за почитателите на изкуството.