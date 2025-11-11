Истанбулската прокуратура поиска от 828 години до 2352 години затвор за отстранения кмет Екрем Имамоглу

Главната прокуратура в Истанбул поиска до близо 2430 години затвор за отстранения от длъжност кмет на Истанбул Екрем Имамоглу при представянето на обвинителния акт по обвинението срещу него за създаване и ръководене на организирана престъпна група, съобщи турската държавна телевизия "ТРТ Хабер". По делото има 105 задържани и 402 заподозрени.

Имамоглу беше задържан на 19 март по обвинения в корупция, а няколко дни по-късно общинският съвет в Истанбул го отстрани временно от поста. В рамките на разследването за корупция в Истанбулската голяма община бяха задържани и редица общински служители. Арестите предизвикаха вълна от протести, определяни като най-мащабните в Турция от 2013 г. насам.

Според главния прокурор Акън Гюрлек действията на организираната престъпна група са довели до вреди за 160 милиарда турски лири (3,267 млрд. евро). Той определи делото като важно и изрази желание да приключи час по-скоро, допълва онлайн изданието "Хюриет".

„В уводната част на обвинителния акт представихме структурата и схемата на организираната престъпна група. Тя има шестима ръководители. Тъй като Екрем Имамоглу е сочен за ръководител на групата, се счита за отговорен и за престъпленията, извършени от другите“, заяви Акън Гюрлек.

Обвинителният акт е внесен в Истанбулския наказателен съд за тежки престъпления. В него попадат имената на 105 задържани и 170 лица с мярка съдебен контрол. Издирват се седем души, а общо заподозрените са 402-ма. Обвиненията са за създаване и ръководене на организирана престъпна група, участие в организирана престъпна група, включване в йерархичната структура на групата, подпомагане на групата със собствено желание и осъзнавайки своите действия, даване и вземане на подкуп, изнудване, злоупотреба при търгове, нанасяне на щети на обществени организации чрез измами и в нарушаване на Закона за събиране на данъци, пране на пари, придобити по незаконен начин, нерегламентирано събиране, съхраняване и разпространение на лични данни, замърсяване на околната среда, нарушаване на Закона за горите, разпространение на неверни и заблуждаващи данни сред обществото, нанасяне на вреди, нарушение на Закона за минното дело.

Екрем Имамоглу е обвинен като създател и ръководител на организираната престъпна група, заедно с още 6 лица (които са му били подчинени – бел. ред.) - Фатих Келеш, Мурат Онгун, Ертан Йълдъз, Мурат Гюлибрахимоглу, Адем Сойтекин и Хюсеин Гюн.

Обвинителният акт е от 3900 страници и съдържа 12 обвинения за искане на подкуп, 7 обвинения за пране на пари, 7 обвинения за измами, които са довели до вреди на обществени организации. Разследването срещу част от заподозрените и обвиняемите продължава.