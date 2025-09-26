Неделина Неделчева бе избрана за "Царица на Августиада" 2025

За "Царица на Августиада" 2025 година беше избрана Неделина Неделчева. Тя спечели короната след оспорвана битка в три кръга. Първа подгласничка стана Никол Димитрова. За втора подгласничка беше избрана Анастасия Станкова.

Във визитката си победителката Неделина Неделчева разказа, че е на 20 години, висока 173 см. Тя е студентка специалност „Медии и журналистика“ в УНСС. Дълго време е тренирала художествена гимнастика, сега пише книга и създава здравословни рецепти и развива блог, за да вдъхновява младите хора. Девизът ѝ е "Мечтите ми не чакат, те ме дърпат напред". „Участието ми в конкурса „Царица на Августиада“ е мотивирано от идеята, че красотата носи сила. Тя може да вдъхновява, да обединява и да носи послание. Вярвам, че чрез участието си в конкурса ще дам една положителна частица от себе си на другите“, каза при представянето си носителката на титлата.

Гласовете на публиката в онлайн надпреварата на претендентките във Фейсбук спечели Нанси Тенчева.

Общо 17 претендентки дефилираха пред публиката на античната улица "Августа Траяна" в три кръга. Първият беше със спортни облекла, последваха официални тоалети, а за финалния кръг девойките облякоха оперно-театрални одежди - част от най-новата постановка на Държавна опера- Стара Загора „Цар Калоян“. Между кръговете публиката се наслади на изпълненията на старозагорските таланти Рут Констан-Терзиева и Иван Иванов- Аwaho.

"Царица на Августиада" се избира за осма година, но за първа година освен Царица Августиада и двете ѝ подгласнички получиха специално изработени корони. Победителката Неделина Неделчева вече е посланик на Фестивала по света и за първи път ще бъде кандидат за титлата "Мис Свят България".

На античната улица в Стара Загора тази вечер беше открито 13-ото издание на Фестивала на виното и културното наследство "Августиада". По време на форума почитателите на виното ще имат възможността да опитат 250 селектирани вина.