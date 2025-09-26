Подробно търсене

АТА: Дни на европейското наследство, автентични цветове и звуци в албанския град Гирокастра

Снимка: АТА
Гирокастра, Албания,  
26.09.2025 20:56
 (БТА)

Албанският град Гирокастра привлича посетители не само с историческото си наследство и архитектура, но и с културни събития, които вдъхват живот на калдъръмените улички, предаде за БТА албанската агенция АТА.

Така например в Традиционния базар в Гирокастра се състоя събитието „Идентичност, която обединява времената“, организирано от градската община в рамките на Европейските дни на културното наследство и Националния ден на културното наследство.

Млади хора и ученици дефилираха в модерни дрехи, съчетани с традиционни елементи. Учениците откриха и изложба със свои творби, изработени от рециклируеми материали. На друго място в базара бяха изложени традиционни ястия от Гирокастра.

Събитието завърши с концерт с полифонични елементи на децата от Детския културен център „Фато Бербери“.

В рамките на Европейските дни на културното наследство в Гирокастра се проведе и Международната научна конференция „Археологически разкопки в „Антигона“ и Гирокастра, оценка на наследството и възможности за културен туризъм“.

В конференцията участваха албански и италиански изследователи, археолози и специалисти по културни паметници.

По време на конференцията бяха представени най-новите археологически открития на обекта „Антигона“ и на други места, които също разширяват картата на туристическите атракции.

(Новина, избрана от албанската агенция АТА за публикуване от БТА съгласно договора за сътрудничество между агенциите)

/ЕЩ/

