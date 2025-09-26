Световната вицешампионка по художествена гимнастика Стилияна Николова получи номинация за "Жена на годината" на списание Grazia, съобщават от БФХГ.

"Ако приемем, че състезанията се печелят със сърце и готовност абсолютно винаги да даваш най-доброто от себе си, Стилияна Николова е перфектният пример за истинността на твърдението. Списъкът ѝ с постижения от световни и европейски първенства е дълъг, но страстта и лекотата, с която ги печели, е истинското вдъхновение. Само преди месец Стилияна стана вицешампион на Световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро, донасяйки първия сребърен медал на България от 24 години насам", пишат от списанието за Николова.

На Мондиала в Рио българската грация завоюва пет медала - четири сребърни и едно бронзово.