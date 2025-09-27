Подробно търсене

Земетресение с магнитуд 5,6 бе регистрирано тази сутрин в Северозападен Китай

Ланджоу,  
27.09.2025 02:53
Земетресение с магнитуд 5,6 бе регистрирано в окръг Лунси, провинция Гансу, в северозападната част на Китай, в ранните часове в събота, съобщи Китайския център по земетресения (CENC), предаде Синхуа.

Земетресението е било с дълбочина 10 километра, според данни на китайската служба.

Европейският средиземноморски сеизмологичен център (EССЦ) също потвърди за земетресението.

