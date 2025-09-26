Депутат и съветници в Разград направиха дарение за млади разградски лекоатлети

Народният представител Джипо Джипов и общинските съветници от „Продължаваме промяната-Демократична България“ в Разград направиха дарение от 1400 лева на младите таланти от Спортния клуб по лека атлетика „Лудогорец“ в града. Това съобщиха от пресцентъра на политическата партия в лудогорския град. Парите ще се използват за подготовката на състезателите на треньора Красен Цонев за участието им в спортни прояви. Средствата, както и при предишни дарения, са осигурени от заплатите на общинските съветници и на народния представител, се посочва в съобщението.

Оттам заявяват, че това е поредна помощ за клуба и за младите разградски атлети. Такива дарения бяха правени през 2023 и 2024 година, за да се подпомогне подготовката на спортистите и за участието им в спортни форуми като Световното ученическо първенство в Бразилия, международни турнири в Италия, Израел и др.

През последните три месеца депутатът и съветниците направиха още няколко дарения в полза на различни местни инициативи. Сред тях са участието на фолклорен състав от село Пороище на Националния събор на народното творчество в Копривщица, участието на Ансамбъла за автентичен фолклор „Капанци“ от село Гецово на фестивал в Дурас, Албания, както и за изграждането на площадка за отдих и развлечения в село Ушинци, допълват от пресцентъра на партията.

Преди две години Разград посрещна тържествено световния ученически шампион Лъчезар Вълчев. Състезателят на спортния клуб по лека атлетика „Лудогорец“ в Разград спечели златните медали в дългия и в тройния скок на провелото се в бразилския град Рио де Женейро Световно първенство по лека атлетика за ученици до 18 години.

България участва с два отбора в Гимназиадата на възраст до 15 години. В леката атлетика се представиха четири момичета от училища в Разградска област (ОУ "В. Левски", ППМГ "Акад. Н. Обрешков" - Разград и СУ "Христо Ботев" - Лозница). По тенис на маса се представиха четири момичета от СУ "Св. св. Кирил и Методий“ в град Две могили, област Русе. В леката атлетика за 18-годишни се включи един юноша от НПТГ "Шандор Петьофи" в Разград и по петима юноши и девойки от МГ "Д-р Петър Берон" във Варна.