Гергана Павлова продължава на четвъртфиналите на единично и на двойки жени на международен турнир по бадминтон в Чехия

Гергана Павлова се класира за четвъртфиналите на единично и на двойки жени на международния турнир по бадминтон в Самобор (Хърватия).

Поставената под номер 1 в схемата при жените Павлова се наложи по-рано днес над Зоя Новак (Словения) с 21:9, 21:6, след което победи и квалификантката Ана Пранич (Хърватия) с 21:17, 21:11. Утре тя ще играе с номер 6 Катрин Нюдолт (Австрия).

На двойки Павлова и Рая Пашова, трети поставени, надделяха над Луси Дод и Шафрон Морис (Англия) с 21:10, 21:16 и в спор за място на полуфиналите излизат срещу полякините Джесика Оржехович и Юлия Пивовар.

Рая Пашова постигна победа срещу Барбара Янчич (Хърватия) с 21:15, 21:17 и загуба от третата в схемата Фрея Редфърн (Англия) с 12:21, 9:21.

При мъжете Илиян Стойнов, който елиминира в първия кръг поставения под номер 1 в схемата Волфганг Гнедт (Австрия) с 18:21, 21:8, 21:18, отстъпи във втория си мач пред квалификанта Кристоф Тот (Унгария) с 14:21, 19:21.

На двойки мъже Иван Русев и Красимир Тодоров загубиха във втория кръг от Золтан Керести и Мартон Серец (Унгария) с 14:21, 19:21.