Гергана Павлова завоюва бронзов медал на международен турнир по бадминтон в Чехия

Гергана Павлова си осигури медал, след като достигна до полуфиналите на единично жени на международен турнир по бадминтон в Чехия
По-късно днес в спор за място на финала Павлова ще играе с петата поставена Юй Вей Пън (Тайван).
Гергана Павлова спечели бронзов медал на единично жени на международния турнир по бадминтон в Самобор (Хърватия), с което си гарантира отличие от надпреварата.
Поставената под номер 1 в схемата българка загуби на полуфиналите от петата поставена Юй Вей Пън (Тайван) с 16:21, 12:21 за 25 минути.
Преди този двубой Павлова спечели три поредни мача на единично и достигна до четвъртфиналите на двойки заедно с Рая Пашова.
На турнира в Хърватия участваха седем български състезатели.
/ИК/
