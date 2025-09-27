Подробно търсене

Гергана Павлова завоюва бронзов медал на международен турнир по бадминтон в Чехия

Ива Кръстева
Гергана Павлова завоюва бронзов медал на международен турнир по бадминтон в Чехия
Гергана Павлова завоюва бронзов медал на международен турнир по бадминтон в Чехия
снимка: Никола Узунов/БТА (архив)
Сомобор, Хърватия,  
27.09.2025 18:10
 (БТА)

Гергана Павлова спечели бронзов медал на единично жени на международния турнир по бадминтон в Самобор (Хърватия), с което си гарантира отличие от надпреварата.

Поставената под номер 1 в схемата българка загуби на полуфиналите от петата поставена Юй Вей Пън (Тайван) с 16:21, 12:21 за 25 минути.

Преди този двубой Павлова спечели три поредни мача на единично и достигна до четвъртфиналите на двойки заедно с Рая Пашова.

На турнира в Хърватия участваха седем български състезатели.

/ИК/

Свързани новини

26.09.2025 21:38

Гергана Павлова продължава на четвъртфиналите на единично и на двойки жени на международен турнир по бадминтон в Чехия

Поставената под номер 1 в схемата при жените Павлова се наложи по-рано днес над Зоя Новак (Словения) с 21:9, 21:6, след което победи и квалификантката Ана Пранич (Хърватия) с 21:17, 21:11. Утре тя ще играе с номер 6 Катрин Нюдолт (Австрия).

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:21 на 27.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация