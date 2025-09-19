Подробно търсене

Българските национали приключиха участието си на турнир по бадминтон в Полша

Ива Кръстева
Българските национали приключиха участието си на турнир по бадминтон в Полша
Българските национали приключиха участието си на турнир по бадминтон в Полша
Христомира Поповска, снимка: Никола Узунов/БТА архив
Краков,  
19.09.2025 23:30
 (БТА)

Българските национали записаха по една победа и една загуба на единично и на двойки на международния турнир по бадминтон за мъже и жени от веригата "International Series" в Краков (Полша).

Шестият поставен  схемата при мъжете Димитър Янакиев надделя в оспорван двубой над Калъм Смит (Шотландия) с 15:21, 21:15, 21:19, след което загуби от Надийм Далви (Англия) с 10:21, 19:21.

При жените номер 6 Христомира Поповска спечели срещу Хелис Паюсте (Естония) с 21:16, 24:22, но след това отстъпи пред Вей Сюй (Австрия) с 18:21, 19:21.

Гергана Павлова победи квалификантката Райя Алмалалха (Украйна) с 21:18, 21:16 в първия си мач, а във втория кръг претърпя поражение от японката Юма Нагасако с 12:21, 12:21.

Двете българки стартираха с успех на двойки срещу Зузана Ярош и Изабела Мик (Полша) с 21:8, 21:17, след което загубиха от водачките в схемата Паулина Ханкевич и Корнелия Марчак (Полша) с 13:21, 16:21 за 31 минути на корта. 

/ИК/

Свързани новини

15.09.2025 17:42

Стефани Стоева и Габриела Стоева вече имат в кариерата си 40 титли от турнирите от сериите "Чалънджър"

Сестрите се класираха на пето място на Олимпийските игри в Париж 2024, на пето място на Световното първенство в Париж 2025 при десетото си участие, те са четирикратни европейски шампионки и двукратни златни медалистки от Европейски игри. Освен 40 титли от сериите "Чалънджър", те имат и 11 сребърни отличия.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 01:44 на 20.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация