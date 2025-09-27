Подробно търсене

Гергана Павлова си осигури медал, след като достигна до полуфиналите на единично жени на международен турнир по бадминтон в Чехия

Ива Кръстева
снимка: Никола Узунов/БТА архив
Самобор, Хърватия,  
27.09.2025 14:17
 (БТА)

Гергана Павлова се класира за полуфиналите на единично жени на международния турнир по бадминтон в Самобор (Хърватия), с което си гарантира отличие от надпреварата.

Поставената под номер 1 в схемата българка се наложи над номер 6 Катрин Нюдолт (Австрия) с 21:18, 21:12 за 32 минути, записвайки трети успех в надпреварата.

По-късно днес в спор за място на финала Павлова ще играе с петата поставена Юй Вей Пън (Тайван).

На двойки Павлова и Рая Пашова, трети поставени, загубиха на четвъртфиналите от полякините Джесика Оржехович и Юлия Пивовар с 8:21, 14:21 за 25 минути.

/ИК/

