Нови пет места за временно паркиране ще бъдат обособени в различни райони на Разград, съобщиха от Общината. Те ще бъдат изградени в рамките на дейностите за ремонти на уличната мрежа, прилежащата инфраструктура, както и на инфраструктурата в населените места.

С подготовка на улиците и фрезоване на първите участъци започнаха ремонтите на уличната мрежа в Разград. Текущият ремонт на улици, паркинги, междублокови пространства, тротоари, алеи се извършва след провеждане на обществена поръчка. За изпълнител по тази обособена позиция е определена фирма „Пътно строителство“ АД. В момента се работи по фрезоването на улиците „Дончо Сумпаров“, „Връх Свети Никола“, „Огоста“. Предстои повдигане на шахтите по тези участъци и през следващата седмица се очаква да бъде положен асфалтът, посочват от администрацията.

За ремонт в града са предвидени 16 улици. Сред тях са „Марица“ – в участъка от „Искър“ до „Странджа“, „Арда“, „Александър Стамболийски“ – от „Жеравна“ до „Перистър“, „Анание Явашев“ и други, както и на пет тротоара, сред които и този до Основно училище “Никола Икономов“. Предвидено е и изграждане на пешеходни алеи в новия гробищен парк. Стойността на ремонтите възлиза на 1 206 109,76 лв., допълват от Общината.

В края на юли кметът Добрин Добрев заяви, че през тази година в община Разград ще бъдат ремонтирани над 61 000 кв.м улици, тротоари, паркинги и междублокови пространства. Заложената обща площ за ремонтите в общинския център Разград е над 27 000 кв.м., а само улиците, които ще бъдат рехабилитирани, са с площ 21 000 кв.м. Площта за обособяване на нови паркоместа през годината е около 1400 кв.м. Акцент в инфраструктурните дейности ще бъдат и ремонтите във всички 21 населени места в общината. Предвидените за ремонт улици и участъци са над 70, като общата площ надхвърля 34 000 кв.м., посочи тогава Добрин Добрев.