МИНА: Търговската камара на Черна гора подготвя икономическа конференция в Будва в средата на октомври

Икономическата конференция „Черна гора 2025“, организирана от Търговската камара на страната (ПКЧГ), ще се проведе на 16 и 17 октомври в хотел „Сплендид“ в Бечичи. Това е престижно регионално икономическо събитие, което се провежда за 14-та година, предаде за БТА черногорската агенция МИНА.

„Двудневната програма дава възможност да се чуят дискусии по ключови теми чрез шест панела и серия от разговори, озаглавени „Бизнесът зад кулисите: Истории, които вдъхновяват“, отбелязва Търговската камара на Черна гора в прессъобщение.

Темите, които ще бъдат разгледани от изтъкнати икономически експерти, бизнес лидери и университетски преподаватели като панелисти, включват: въздействието на глобалните икономически тенденции върху региона, ролята на почетните консули за укрепване на икономическата дипломация, потенциала на работната сила, дигиталната трансформация, туризъм 365 и храната за бъдещето – иновации и инвестиции в регионалното селско стопанство.

Според Търговската камара на Черна гора конференцията е от особено значение, тъй като се провежда в период на интензивни икономически промени и глобални предизвикателства.

