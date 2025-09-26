Подробно търсене

Актрисата Дженифър Лорънс осъди "неприемливия геноцид" в Газа на кинофестивала в Сан Себастиан

Елена Христова
Актрисата Дженифър Лорънс. Снимка: АП/Miguel Oses
Сан Себастиан ,  
26.09.2025 21:30
 (БТА)

Американската актриса и носителка на "Оскар" Дженифър Лорънс осъди ситуацията в ивицата Газа, преди да бъде удостоена с почетната награда "Доностия" за цялостна кариера на кинофестивала в Сан Себастиан, Испания, предаде АФП.

На пресконференция преди награждаването си 35-годишната Лорънс говори за "неприемливия геноцид", след като беше запитана какво е мнението й за положението в Газа.

"Много се тревожа за децата си, за всички наши деца", продължи актрисата, преди да спомене и ситуацията в собствената си страна. "Това, което ме натъжава, е, че тази липса на уважение и почтеност и настоящият тон в американската политика ще станат нормални за тях", каза още Лорънс.

Носителката на "Оскар" за ролята си в "Наръчник на оптимиста" изрази съжаление, че нейните и на колегите й изявления служат само за "подклаждане на огъня". 

Връчването на наградата "Доностия" на Дженифър Лорънс ще бъде съпътствано от прожекция на най-новата й драма "Умри, любов моя" (Die My Love), режисирана от Лин Рамзи. Лорънс е сред продуцентите на филма заедно с Мартин Скорсезе. 

Дженифър Лорънс е позната с ролите си във филми като трилогията "Игрите на глада", "Американска схема", "Не поглеждай нагоре" и "Джой".
       
На 73-ото издание на фестивала в Сан Себастиан ще бъде връчена още една почетна награда "Доностия" - на испанката Естер Гарсия, която от 1986 г. е продуцент на филмите на известния режисьор Педро Алмодовар.

Самият Алмодовар получи почетното отличие миналата година

Кинофестивалът в Сан Себастиан започна на 19 септември и ще продължи до 27 септември. 

