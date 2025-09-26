С представянето на фотоалбум с пощенски картички и фотографии на Пловдив от XIX и XX век отбелязаха Световния ден на туризма в града. Пощенските картички и фотографиите са част от културно-историческото ни наследство, важен, ценен и понякога единствен източник на информация, който обаче трудно стига до широката публика, каза при представянето му председателят на Съвет по туризъм - Пловдив Любозар Фратев. Той посочи, че това е 22-ото издание на семейната му фондация „Балкански културен форум“, което е посветено на Пловдив. То е финансирано от Община Пловдив по компонент 4 „Произведения на пловдивски писатели и важни за града издания“.

Съставители на албума са експерти от Регионалния исторически музей и Държавен архив - Пловдив, които предоставят и изображенията. Връщаме се повече от 130 години назад като показваме емблематични места от града, посочи Фратев. Албумът е тематично разделен и започва с колажи от пощенски картички, продължава с хълмовете и панорамните фотографии, улиците и площадите, Цар-Симеоновата градина, река Марица и обществените сгради, голяма част от които вече не съществуват.

Панорамните фотографии са много ценни за изследователите, защото от тях много ясно могат да се видят емблематични сгради, посочи директорът на Държавен архив - Пловдив Наташа Костадинова. По думите ѝ от тези снимки могат да се видят Дома на благотворителността на Димитър Кудоглу и католическата болница, които днес вече не съществуват. Интересно, според нея, е да се види как са изглеждали районите преди да се направят археологическите разкопки на Античен театър или Римски стадион. Историята на Офицерския клуб, днес Военен клуб, е много интересна и може да се проследи във фотографии, каза специалистът. Представени в албума са негови снимки от 1910 година, след земетресението през 1928 година, възстановен в друг вид след години и от 1935 година, когато вече придобива съвременния си вид.

Фратев цитира думи на д-р Васил Пеев от книгата му "Пловдив в миналото", който казва: "Няма спор, че Пловдив е най-старият и най-интересен град в България. Неговото име се споменава от старите летописци и историци почти винаги придружено с най-ласкави епитети, а неговата история е преживяла вековете и е стигнала до нас с един изключителен блясък. И сега всеки културен човек, който го посети, остава очарован от неговата красота и проявява интерес към неговото романтично минало".

Световният ден на туризма се отбелязва всяка година на 27 септември, като началото му е поставено през 1980 г. от Световната организация по туризъм. Денят има за цел да повиши информираността за значението на туризма и неговия принос към глобалното развитие и устойчиво бъдеще.