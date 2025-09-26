Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Стара Загора Павлина Дудева
Изложбата „Поглед през обектива на фото „Михайлов“ беше открита в Архитектурен комплекс „Музей на религиите“ в Стара Загора
Снимка: Павлина Дудева, кореспондент на БТА в Стара Загора
Стара Загора,  
26.09.2025 23:12
 (БТА)

В Архитектурен комплекс „Музей на религиите“ в Стара Загора беше открита изложбата „Поглед през обектива на фото „Михайлов“. В нея са представени близо 60 фотографии. Експозицията показва чрез снимки, фотографски плаки и фотоапарати дейността на Стоян Михайлов – един от най-добрите и търсени фотографи в Стара Загора през 30-те и 40-те години на ХХ век. 

Посетителите имаха възможността да се насладят и на специално обособен фотокът за ретро снимки с реплики на дамско и мъжко облекло от първата половина на XX век.

Събитието бе част от 20-ото издание на Нощта на изкуствата в Стара Загора. 

